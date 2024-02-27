"Ми повинні допомогти їм завершити роботу": Брінк закликала США подвоїти підтримку України
Київ • УНН
Посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила на необхідності продовження американської підтримки, щоб допомогти Україні захистити себе і стати самодостатньою.
Пані посол США в Україні Бріджит Брінк вчергове наголосила на необхідності нового пакета підтримки для України. Про це Брінк заявила в інтерв’ю ведучій CNN Крістін Аманпур, пише УНН з посиланням на сторінку дипломата в Х.
Деталі
Не пропустила можливість висловитися щодо підтримки США Україні для Крістін Аманпур. Моє звернення: це вирішальний момент. Ми вже надали Україні 75 мільярдів доларів підтримки. Нам потрібно подвоїти ставку й допомогти їм завершити роботу
Доповнення
Окрім того, вона пояснила, що йдеться не про нескінченну військову підтримку. За її словами, Штати повинні допомогти Україні стати незалежною від підтримки партнерів.
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Наша підтримка полягає в тому, щоб допомогти Україні стати самодостатньою, наблизитися до ЄС і НАТО і бути таким партнером, якого ми хочемо і потребуємо. І якщо я маю щось сказати американському народу, то це те, що час настав. Необхідно терміново отримати цю підтримку для України, щоб ми могли підтримати їх, але, що найважливіше, також підтримати національні інтереси США
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