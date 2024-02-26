Співробітник Сенату США передав Україні снайперське спорядження і потрапив під слідство - NYT
Київ • УНН
Високопоставлений співробітник Сенату США перебуває під слідством у зв'язку з тим, що він нібито надав снайперське спорядження українським військам на суму 30 000 доларів і часто подорожував поблизу зон бойових дій всупереч інструкціям.
Високопоставлений співробітник Сенату США знаходиться під слідством Конгресу через часті поїздки в зони бойових дій в Україні і надання, за його словами, снайперського спорядження ЗСУ на суму 30 000 доларів. Про це повідомляє The New York Times, пише УНН.
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Зазначається, що Кайл Паркер є старшим радником Сенату Комісії США з безпеки і співробітництва в Європі, відомої як Гельсінська комісія, яка активно підтримує Україну.
У конфіденційному доповіді директора та генерального радника комісії, з яким ознайомилася The New York Times, йдеться про те, що передача обладнання може зробити Паркера незареєстрованим іноземним агентом. У ньому говорилося, що Паркер подорожував по лінії фронту України в камуфляжі й з українськими військовими знаками розрізнення і найняв українського чиновника для отримання стипендії уряду США, попри заперечення представників Конгресу з етики й співробітників Служби безпеки,
У доповіді також йдеться про те, що, ймовірно, він "вільно чи мимоволі став мішенню та об’єктом використання з боку іноземної розвідки", і наводилися невказані "контррозвідувальні питання", які мають бути передані до ФБР.
Своєю чергою, представник містера Паркера заявив, що він не зробив нічого поганого. Він сказав, що Паркер став об’єктом "кампанії відплати" за звинувачення у неправомірних діях проти авторів доповіді.
Нагадаємо
США досі не схвалили пакет допомоги на 60 мільярдів доларів, якої так потребує Україна. Спікер Палати представників Майк Джонсон не поставив відповідний законопроект на голосування й оголосив перерву в роботі до кінця лютого.
Натомість Байден закликає Палату представників ухвалити двопартійний законопроект про надання додаткової допомоги Україні.