Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT
Киев • УНН
Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.
Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием Конгресса из-за частых поездок в зоны боевых действий в Украине и предоставления, по его словам, снайперского снаряжения ВСУ на сумму 30 000 долларов. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что Кайл Паркер является старшим советником Сената Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия, которая активно поддерживает Украину.
В конфиденциальном докладе директора и генерального советника комиссии, с которым ознакомилась The New York Times, говорится о том, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. В нем говорилось, что Паркер путешествовал по линии фронта Украины в камуфляже и с украинскими военными знаками различия и нанял украинского чиновника для получения стипендии правительства США, несмотря на возражения представителей Конгресса по этике и сотрудников Службы безопасности,
В докладе также говорится о том, что, вероятно, он "вольно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки", и приводились неуказанные "контрразведывательные вопросы", которые должны быть переданы в ФБР.
В свою очередь, представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинения в неправомерных действиях против авторов доклада.
Напомним
США до сих пор не одобрили пакет помощи на 60 миллиардов долларов, в которой так нуждается Украина. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.
Зато Байден призывает Палату представителей принять двухпартийный законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.
Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT
Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.
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