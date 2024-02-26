Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  56907 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  121518 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  136117 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  127579 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  126100 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  123675 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский
  •  112512 просмотра

В этой войне погибла 31 тысяча украинских военных - Зеленский

Эксклюзив
В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США
  •  113179 просмотра

В ОП рассказали, когда Украина начнет предметные переговоры о содержании соглашения по безопасности с США

Эксклюзив
Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов
  •  114624 просмотра

Каждый дополнительный месяц войны приводит к катастрофическим последствиям в экономике рф - Юсов

Эксклюзив
Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование
24.02.24  •  243023 просмотра

Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT

Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 09:43  •  12475 просмотра

Read in English

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием Конгресса из-за частых поездок в зоны боевых действий в Украине и предоставления, по его словам, снайперского снаряжения ВСУ на сумму 30 000 долларов. Об этом сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что Кайл Паркер является старшим советником Сената Комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе, известной как Хельсинкская комиссия, которая активно поддерживает Украину.

В конфиденциальном докладе директора и генерального советника комиссии, с которым ознакомилась The New York Times, говорится о том, что передача оборудования может сделать Паркера незарегистрированным иностранным агентом. В нем говорилось, что Паркер путешествовал по линии фронта Украины в камуфляже и с украинскими военными знаками различия и нанял украинского чиновника для получения стипендии правительства США, несмотря на возражения представителей Конгресса по этике и сотрудников Службы безопасности,

- пишет издание.

В докладе также говорится о том, что, вероятно, он "вольно или невольно стал мишенью и объектом использования со стороны иностранной разведки", и приводились неуказанные "контрразведывательные вопросы", которые должны быть переданы в ФБР.

В свою очередь, представитель мистера Паркера заявил, что он не сделал ничего плохого. Он сказал, что Паркер стал объектом "кампании возмездия" за обвинения в неправомерных действиях против авторов доклада.

Напомним

США до сих пор не одобрили пакет помощи на 60 миллиардов долларов, в которой так нуждается Украина. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил соответствующий законопроект на голосование и объявил перерыв в работе до конца февраля.

Зато Байден призывает Палату представителей принять двухпартийный законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
federalnoe-byuro-rassledovaniiФедеральное бюро расследований
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
senat-soedinennikh-shtatov-amerikiСенат Соединенных Штатов Америки
kongress-soedinennikh-shtatov-amerikiКонгресс Соединенных Штатов Америки
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
taivanТайвань
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Співробітник Сенату США передав Україні снайперське спорядження і потрапив під слідство - NYT
U.S. Senate staffer passes sniper gear to Ukraine, faces investigation - NYT
Новости по теме

Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT

Высокопоставленный сотрудник Сената США находится под следствием в связи с тем, что он якобы предоставил снайперское снаряжение украинским войскам на сумму 30 000 долларов и часто путешествовал вблизи зон боевых действий вопреки инструкциям.

Политика •   •  12475 просмотра
Сотрудник Сената США передал Украине снайперское снаряжение и попал под следствие - NYT

Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.

Общество •   •  13267 просмотра
Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания

Президент Чехии Петр Павел предполагает, что путин будет стремиться к полному контролю над оккупированными территориями после ожидаемого переизбрания.

Война •   •  19436 просмотра
Президент Чехии назвал возможную цель путина в войне после переизбрания

Украинские защитники в течение недели уничтожили почти 12 батальонов российских захватчиков

За неделю украинские защитники уничтожили почти 12 российских батальонов, нейтрализовав более 200 артиллерийских установок и 5750 человек личного состава оккупантов.

Война •   •  15806 просмотра
Украинские защитники в течение недели уничтожили почти 12 батальонов российских захватчиков

Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты

Министры сельского хозяйства ЕС встретятся, чтобы обсудить протесты фермеров по всей Европе и предложения по уменьшению нагрузки на фермеров.

Общество •   •  16178 просмотра
Агроминистры ЕС встретятся, чтобы обсудить фермерские протесты

Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры из минометов, танков, артиллерии, ракетами и с авиации, убив и ранив мирных жителей.

Война •   •  18974 просмотра
Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии

За минувшие сутки российские военные более 20 раз обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, повредив 90 гражданских объектов.

Война •   •  18057 просмотра
Враг за сутки более 20 раз атаковал население Донетчины: ударял ракетами, авиабомбами и обстреливал из артиллерии

Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей на Кубке мира

Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей, в том числе 21 золотую, на Кубке мира по подводному спорту во Франции.

Спорт •   •  13629 просмотра
Сборная Украины по подводному спорту завоевала 37 медалей на Кубке мира

"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС увеличить и ускорить помощь Украине, указав, что в ближайшие месяцы может решиться исход войны.

Война •   •  16740 просмотра
"Европа не совсем понимает, что эта война для нее означает": Боррель призвал страны ЕС увеличить и ускорить помощь Украине

Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман вытесняется из отчетов так называемого "гуманитарного штаба", который именно под него создали его же соратники.

Политика •   •  67667 просмотра
Третий лишний: Гройсмана "убирают" из так называемого "гуманитарного штаба"