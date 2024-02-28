Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN
Киев • УНН
Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.
В Пентагоне раздумывают над использованием последнего источника финансирования для военной помощи для поддержки Сил обороны Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны США пишет CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Министерство обороны все еще располагает около 4 миллиардов долларов предоставленные в рамках президентских полномочий, что позволяет Пентагону использовать собственные запасы для отправки военного оборудования в Киев.
Однако Пентагон ранее неохотно тратил эти деньги, поскольку нет никаких гарантий, что они будут возмещены Конгрессом. Таким образом это решение может повлиять на военную готовность США, в частности на возможность пополнения собственных запасов американской армии.
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В то же время чиновники в Министерстве обороны США ищут решения, которые обеспечат финансовую подушку в случае использования по крайней мере части этих средств. В издании отметили, что это вынужденный шаг для Пентагона, поскольку Сенат затягивает с утверждением финансовой помощи Украине.
Отмечается, что конкретных решений еще не принято, но разговоры об использовании последнего источника финансирования становятся более актуальными из-за сложной ситуации на поле боя в Украине.
Отвечая на вопрос о возможности использования оставшихся 4 миллиардов долларов, представитель Министерства обороны подполковник Гаррон Гарн сказал в : "Министерство обороны продолжает призывать Конгресс принять дополнительный закон для поддержки Украины в трудное время и пополнить наши запасы".
Дополнение
В CNN напомнили, что в прошлом году Министерство обороны обнаружило бухгалтерскую ошибку, которая привела к тому, что сумму помощи для Украины переоценили на 6,2 миллиарда долларов.
Эти дополнительные деньги обеспечили ведомству подушку безопасности, позволившие Пентагону вытягивать военную помощь Украине дольше, чем ожидалось
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На днях пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сказал, что Пентагон продолжает изучать способы продолжения поддержки Украины.
Мы будем продолжать искать способы, которыми мы можем поддержать Украину в их борьбе за свободу и сохранить свой суверенитет
Напомним,
Представитель Государственного департамента США заявил, что ситуация на поле боя в Украине крайне серьезная из-за нехватки боеприпасов у украинских военных и призвал Конгресс США проголосовать за предоставление помощи.
Пентагон рассматривает возможность военной помощи Украине из своего арсенала, но это может навредить армии США - CNN
Пентагон рассматривает возможность использования оставшихся 4 миллиардов долларов, выделенных на военную помощь, для поддержки сил обороны Украины, поскольку Сенат задерживает одобрение дальнейшей финансовой помощи.
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