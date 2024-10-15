Пентагон: передова протиракетна система THAAD скоро запрацює в Ізраїлі
Київ • УНН
Компоненти системи THAAD почали надходити до Ізраїлю. Пентагон заявив, що батарея буде повністю готова до експлуатації найближчим часом, але точні терміни не розголошуються з міркувань безпеки.
Пентагон повідомив, що компоненти для передової протиракетної системи почали надходити до Ізраїлю в понеділок і що вона буде повністю готова до експлуатації в найближчому майбутньому, йдеться в заяві у вівторок, повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Найближчими днями до Ізраїлю продовжать прибувати додаткові американські військовослужбовці та компоненти батареї THAAD
"Батарея буде повністю готова до експлуатації в найближчому майбутньому, але з міркувань безпеки операцій ми не будемо обговорювати терміни", - додав він.
Доповнення
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив адміністрації президента США Джо Байдена, що готовий завдати удару по військових, а не нафтових або ядерних об'єктах в Ірані, пропонуючи більш обмежений контрудар, спрямований на запобігання повномасштабній війні.
"Більш стримана позиція", яку зайняв тепер Нетаньягу, вплинула на рішення Вашингтона направити Тель-Авіву потужну систему протиракетної оборони THAAD, Про те, що в Ізраїлі буде розміщена батарея THAAD, Пентагон заявив 13 жовтня.