Пентагон: передовая противоракетная система THAAD скоро заработает в Израиле
Киев • УНН
Компоненты системы THAAD начали поступать в Израиль. Пентагон заявил, что батарея будет полностью готова к эксплуатации в ближайшее время, но точные сроки не разглашаются из соображений безопасности.
Пентагон сообщил, что компоненты для передовой противоракетной системы начали поступать в Израиль в понедельник и что она будет полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем, говорится в заявлении во вторник, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
В ближайшие дни в Израиль продолжат прибывать дополнительные американские военнослужащие и компоненты батареи THAAD
"Батарея будет полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем, но из соображений безопасности операций мы не будем обсуждать сроки", - добавил он.
Дополнение
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране, предлагая более ограниченный контрудар, направленный на предотвращение полномасштабной войны.
"Более сдержанная позиция", которую занял теперь Нетаньяху, повлияла на решение Вашингтона направить Тель-Авиву мощную систему противоракетной обороны THAAD, О том, что в Израиле будет размещена батарея THAAD, Пентагон заявил 13 октября.