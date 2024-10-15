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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пентагон: передовая противоракетная система THAAD скоро заработает в Израиле

Пентагон: передовая противоракетная система THAAD скоро заработает в Израиле

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 14:07  •  5602 просмотра

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Компоненты системы THAAD начали поступать в Израиль. Пентагон заявил, что батарея будет полностью готова к эксплуатации в ближайшее время, но точные сроки не разглашаются из соображений безопасности.

Пентагон сообщил, что компоненты для передовой противоракетной системы начали поступать в Израиль в понедельник и что она будет полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем, говорится в заявлении во вторник, сообщает УНН со ссылкой на Reuters. 

В ближайшие дни в Израиль продолжат прибывать дополнительные американские военнослужащие и компоненты батареи THAAD

- заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

"Батарея будет полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем, но из соображений безопасности операций мы не будем обсуждать сроки", - добавил он. 

Дополнение

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране, предлагая более ограниченный контрудар, направленный на предотвращение полномасштабной войны. 

"Более сдержанная позиция", которую занял теперь Нетаньяху, повлияла на решение Вашингтона направить Тель-Авиву мощную систему противоракетной обороны THAAD, О том, что в Израиле будет размещена батарея THAAD, Пентагон заявил 13 октября.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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