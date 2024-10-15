Пентагон: передовая противоракетная система THAAD скоро заработает в Израиле

Пентагон сообщил, что компоненты для передовой противоракетной системы начали поступать в Израиль в понедельник и что она будет полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем, говорится в заявлении во вторник, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В ближайшие дни в Израиль продолжат прибывать дополнительные американские военнослужащие и компоненты батареи THAAD - заявил представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер.

"Батарея будет полностью готова к эксплуатации в ближайшем будущем, но из соображений безопасности операций мы не будем обсуждать сроки", - добавил он.



Дополнение

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что готов нанести удар по военным, а не нефтяным или ядерным объектам в Иране, предлагая более ограниченный контрудар, направленный на предотвращение полномасштабной войны.



"Более сдержанная позиция", которую занял теперь Нетаньяху, повлияла на решение Вашингтона направить Тель-Авиву мощную систему противоракетной обороны THAAD, О том, что в Израиле будет размещена батарея THAAD, Пентагон заявил 13 октября.

