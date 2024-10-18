У Пентагоні підтвердили, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС
Київ • УНН
Пентагон підтвердив, що США надали Ізраїлю розвіддані для відстеження лідерів ХАМАС. Американські військові не брали участі в операції з ліквідації Ях'ї Сінвара, але допомогли інформацією щодо звільнення заручників.
Американська розвідка надала Ізраїлю інформацію про місцеперебування лідерів угруповання ХАМАС. Про це заявив представник Міністерства оборони США генерал-майор Пет Райдер, пише УНН.
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Він зазначив, що американські військові не брали участі в ізраїльській операції з ліквідації лідера ХАМАС Ях'я Сінвара.
Це була ізраїльська операція. Збройні Сили США безпосередньо не брали участі. Сполучені Штати допомогли в наданні інформації та розвідданих, що стосуються звільнення заручників і відстеження лідерів ХАМАС, які несуть відповідальність за утримання заручників. І, звичайно, це загалом робить внесок у розуміння ситуації
Нагадаємо
ЦАХАЛ офіційно повідомив про ліквідацію Ях'ї Сінвара, лідера ХАМАС, в секторі Гази 16 жовтня. Сінвар, відповідальний за атаку 7 жовтня, був знайдений і вбитий солдатами 828-ї бригади після тривалого переховування.
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