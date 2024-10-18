В Пентагоне подтвердили, что США предоставили Израилю разведданные для отслеживания лидеров ХАМАС

Американская разведка предоставила Израилю информацию о местонахождении лидеров группировки ХАМАС. Об этом заявил представитель Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер, пишет УНН.

Детали

Он отметил, что американские военные не участвовали в израильской операции по ликвидации лидера ХАМАС Яхья Синвара.

Это была израильская операция. Вооруженные Силы США непосредственно не участвовали. Соединенные Штаты помогли в предоставлении информации и разведданных, касающихся освобождения заложников и отслеживания лидеров ХАМАС, которые несут ответственность за удержание заложников. И, конечно, это в целом вносит вклад в понимание ситуации - заявил Райдер.

Напомним

ЦАХАЛ официально сообщил о ликвидации Яхьи Синвара, лидера ХАМАС, в секторе Газа 16 октября. Синвар, ответственный за атаку 7 октября, был найден и убит солдатами 828-й бригады после длительного укрытия.

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