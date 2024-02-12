Очільник Пентагону передав обов'язки заступниці після госпіталізації
Київ • УНН
Міністр оборони США Ллойд Остін передав свої обов'язки заступнику міністра оборони Кетлін Хікс після того, як був госпіталізований через термінову проблему з сечовим міхуром.
Міністр оборони США Ллойд Остін, який бореться з раком, передав свої обов'язки своєму заступнику Кетлін Гікс через кілька годин після того, як його доставили до лікарні через "невідкладну проблему з сечовим міхуром", повідомив речник Пентагону Пет Райдер у заяві, пише УНН.
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Райдер опублікував заяву, у якій йшлося про те, що близько 17:00 у неділю, 11 лютого, Остін передав "функції та обов'язки міністра оборони заступнику міністра оборони Кетлін Гікс".
"Заступник міністра оборони приступив до виконання функцій та обов’язків. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були повідомлені", - ідеться у заяві.
Очільника Пентагону Ллойда Остіна знову госпіталізували12.02.24, 08:36 • 25587 переглядiв