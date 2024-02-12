Очільник Пентагону передав обов'язки заступниці після госпіталізації

Міністр оборони США Ллойд Остін, який бореться з раком, передав свої обов'язки своєму заступнику Кетлін Гікс через кілька годин після того, як його доставили до лікарні через "невідкладну проблему з сечовим міхуром", повідомив речник Пентагону Пет Райдер у заяві, пише УНН.

Деталі

Райдер опублікував заяву, у якій йшлося про те, що близько 17:00 у неділю, 11 лютого, Остін передав "функції та обов'язки міністра оборони заступнику міністра оборони Кетлін Гікс".

"Заступник міністра оборони приступив до виконання функцій та обов’язків. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були повідомлені", - ідеться у заяві.

Очільника Пентагону Ллойда Остіна знову госпіталізували