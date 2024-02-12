Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин, который борется с раком, передал свои обязанности своему заместителю Кэтлин Хикс через несколько часов после того, как его доставили в больницу из-за "неотложной проблемы с мочевым пузырем", сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер в заявлении, пишет УНН.

Детали

Райдер опубликовал заявление, в котором говорилось, что около 17:00 в воскресенье, 11 февраля, Остин передал "функции и обязанности министра обороны заместителю министра обороны Кэтлин Хикс".

"Заместитель министра обороны приступила к выполнению функций и обязанностей. Председатель Объединенного комитета начальников штабов, Белый дом и Конгресс были уведомлены", - говорится в заявлении.

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали