США перекинуть до Ізраїлю батарею ППО THAAD
Київ • УНН
США перекидають батарею протиповітряної оборони THAAD та персонал до Ізраїлю для посилення безпеки після ракетних атак Ірану. Це демонструє відданість США захисту Ізраїлю та американців у регіоні.
США перекинуть батарею ППО разом з персоналом до Ізраїлю, аби посилити безпеку країну на тлі останніх ракетних ударів Ірану. Про це йдеться в заяві Пентагону, передає УНН.
Деталі
За вказівкою президента держсекретар Остін санкціонував розгортання батареї Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) і пов'язаного з нею екіпажу американського військового персоналу в Ізраїлі, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону Ізраїлю після безпрецедентних атак Ірану на Ізраїль 13 квітня і знову 1 жовтня
Очікується, що це не тільки продемонструє відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю, ай допоможе захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичних ракет з боку Ірану.
У Пентагоні також підкреслюють, що це частина коригувань, які американські військові зробили в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від нападів з боку Ірану і пов'язаних з Іраном ополченців.
Довідково
THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) – американський мобільний комплекс протиповітряної оборони для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності.
Призначений для перехоплення балістичних ракет малої дальності. Його тактико-технічні характеристики дозволяють перехоплювати цілі на більших висотах, ніж ЗРК Patriot.
Нагадаємо
Держави Перської затоки закликали США зупинити ймовірний удар Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах.