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MIM-104 Patriot

США перекинуть до Ізраїлю батарею ППО THAAD

Київ • УНН

 • 23876 перегляди

США перекидають батарею протиповітряної оборони THAAD та персонал до Ізраїлю для посилення безпеки після ракетних атак Ірану. Це демонструє відданість США захисту Ізраїлю та американців у регіоні.

США перекинуть до Ізраїлю батарею ППО THAAD

США перекинуть батарею ППО разом з персоналом до Ізраїлю, аби посилити безпеку країну на тлі останніх ракетних ударів Ірану. Про це йдеться в заяві Пентагону, передає УНН.

Деталі

За вказівкою президента держсекретар Остін санкціонував розгортання батареї Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) і пов'язаного з нею екіпажу американського військового персоналу в Ізраїлі, щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону Ізраїлю після безпрецедентних атак Ірану на Ізраїль 13 квітня і знову 1 жовтня

- йдеться в заяві Пентагону. 

Очікується, що це не тільки продемонструє відданість Сполучених Штатів захисту Ізраїлю, ай допоможе захисту американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичних ракет з боку Ірану.

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У Пентагоні також підкреслюють, що це частина коригувань, які американські військові зробили в останні місяці, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від нападів з боку Ірану і пов'язаних з Іраном ополченців.

Довідково

THAAD (англ. Terminal High Altitude Area Defense) – американський мобільний комплекс протиповітряної оборони для висотного заатмосферного перехоплення ракет середньої дальності.

Призначений для перехоплення балістичних ракет малої дальності. Його тактико-технічні характеристики дозволяють перехоплювати цілі на більших висотах, ніж ЗРК Patriot.

Нагадаємо

Держави Перської затоки закликали США зупинити ймовірний удар Ізраїлю по іранських нафтових об'єктах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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