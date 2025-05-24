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Трамп объявил о военном параде в Вашингтоне на свой день рождения

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Дональд Трамп объявил о проведении парада в Вашингтоне 14 июня в честь 250-летия армии США. В параде примут участие 120 единиц техники, включая танки Abrams.

Трамп объявил о военном параде в Вашингтоне на свой день рождения

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп официально заявил, что 14 июня, в его день рождения, состоится "грандиозный" парад в Вашингтоне. Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social, передает УНН.

Детали

"С гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов. Он состоится в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. В течение двух с половиной столетий наши храбрые солдаты боролись, проливали кровь и отдавали жизни за нашу свободу. Теперь мы почтим их великолепным парадом – достойным их службы и жертвы", – говорится в сообщении Дональда Трампа.

Напомним, 14 июня в Вашингтоне состоится военный парад в честь 250-летия армии США и дня рождения Трампа. Мероприятие будет включать проезд техники, авиашоу, историческую реконструкцию и фейерверк.

Отмечается, что в параде примут участие 120 единиц техники, в том числе танки Abrams, боевые машины Bradley и самоходные гаубицы Paladin.

В США планируют провести грандиозный военный парад на день рождения Трампа – AP02.05.25, 17:52 • 11005 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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