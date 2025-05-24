Трамп оголосив про військовий парад у Вашингтоні на свій день народження
Київ • УНН
Дональд Трамп оголосив про проведення параду у Вашингтоні 14 червня на честь 250-річчя армії США. У параді візьмуть участь 120 одиниць техніки, включно з танками Abrams.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп офіційно заявив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться "грандіозний" парад у Вашингтоні. Відповідний допис очільник Білого дому опублікував на своїй сторінці у соцмережі Truth Social, передає УНН.
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"З гордістю оголошую, що ми проведемо грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів. Він відбудеться в суботу, 14 червня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви", – йдеться у дописі Дональда Трампа.
Нагадаємо, 14 червня у Вашингтоні відбудеться військовий парад на честь 250-річчя армії США та дня народження Трампа. Захід включатиме проїзд техніки, авіашоу, історичну реконструкцію та феєрверк.
Зазначається, що у параді візьмуть участь 120 одиниць техніки, зокрема танки Abrams, бойові машини Bradley та самохідні гаубиці Paladin.
У США планують провести грандіозний військовий парад на день народження Трампа – AP02.05.25, 17:52 • 11006 переглядiв