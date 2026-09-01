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В США готовят замену проверенным в Украине Bradley — армия получила первый прототип XM30

Киев • УНН

 • 444 просмотра

General Dynamics передала США первый прототип XM30 Wolf для испытаний. Победителя конкурса на замену Bradley планируют выбрать в 2027 году.

В США готовят замену проверенным в Украине Bradley — армия получила первый прототип XM30

Армия США получила первый прототип боевой машины пехоты нового поколения XM30 Wolf, которая будет бороться за право стать преемницей M2 Bradley, хорошо зарекомендовавшей себя во время боевых действий в Украине. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Прототип передала компания General Dynamics Land Systems. По словам директора по стратегии и развитию GDLS в США Джеффри Нормана, машину уже отправили на испытательный полигон Абердин, где американские военные проведут комплекс испытаний.

GDLS продолжает работать над другими прототипами и параллельно обновляет программное обеспечение и интегрирует новые технологии благодаря модульной конструкции машины.

Преемника Bradley должны выбрать в 2027 году

Конкурентом XM30 Wolf станет XM30 Lynx от American Rheinmetall, созданный на базе KF41 Lynx. Обе компании должны изготовить и передать армии США от 7 до 11 прототипов.

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Победителя конкурса планируют определить в 2027 году. До 2031 года США рассчитывают заказать 108 новых боевых машин, при этом запрос на 2027 год предусматривает 19 единиц.

XM30 должна получить необитаемую башню, дополнительный боевой модуль с 12,7-мм пулемётом и 50-мм пушку. В Пентагоне также рассматривают возможность использования этой пушки для борьбы с беспилотниками.

В то же время о списании M2 Bradley пока речи не идёт. Эти машины продолжают оставаться на вооружении США, а их боевой опыт в Украине стал одним из важных показателей эффективности платформы.

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Степан Гафтко

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