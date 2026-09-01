У США готують заміну перевіреним в Україні Bradley – армія отримала перший прототип XM30

Армія США отримала перший прототип бойової машини піхоти нового покоління XM30 Wolf, яка змагатиметься за право стати наступницею M2 Bradley, що добре зарекомендувала себе під час бойових дій в Україні. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Прототип передала компанія General Dynamics Land Systems. За словами директора зі стратегії та розвитку GDLS у США Джеффрі Нормана, машину вже відправили на випробувальний полігон Абердин, де американські військові проведуть комплекс тестів.

GDLS продовжує працювати над іншими прототипами та паралельно оновлює програмне забезпечення й інтегрує нові технології завдяки модульній конструкції машини.

Наступника Bradley мають обрати у 2027 році

Конкурентом XM30 Wolf стане XM30 Lynx від American Rheinmetall, створений на базі KF41 Lynx. Обидві компанії мають виготовити та передати армії США від 7 до 11 прототипів.

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Переможця конкурсу планують визначити у 2027 році. До 2031 року США розраховують замовити 108 нових бойових машин, при цьому запит на 2027 рік передбачає 19 одиниць.

XM30 має отримати безлюдну башту, додатковий бойовий модуль із 12,7-мм кулеметом та 50-мм гармату. У Пентагоні також розглядають можливість використання цієї гармати для боротьби з безпілотниками.

Водночас про списання M2 Bradley наразі не йдеться. Ці машини продовжують залишатися на озброєнні США, а їхній бойовий досвід в Україні став одним із важливих показників ефективності платформи.

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