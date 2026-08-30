Німеччина відклала закупівлю далекобійних ракет JASSM-ER для F-35 через зміну пріоритетів після вторгнення рф

Німеччина відклала на невизначений термін закупівлю до 75 крилатих ракет AGM-158B/B2 JASSM-ER із дальністю близько 900 км для винищувачів F-35A. Причиною стала перебудова пріоритетів Повітряних сил після повномасштабного вторгнення рф в Україну, повідомляє Defense Express, пише УНН.

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Берлін запитував можливість закупівлі JASSM-ER ще у 2022 році разом із придбанням F-35A Lightning II. Однак Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій та технічного обслуговування Бундесверу підтвердило, що угоду щодо ракет так і не реалізували.

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У відомстві зазначили, що закупівлю JASSM-ER "відклали на невизначений строк на користь інших проєктів". При цьому конкретні програми, які отримали вищий пріоритет, не назвали.

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За даними Defense Express, рішення переглянути закупівлю пов'язане з "різкою зміною геополітичної ситуації" після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Це призвело до комплексної перебудови спроможностей німецьких Повітряних сил.

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Водночас на офіційному сайті Бундесверу в матеріалі за січень 2026 року вказувалося, що Німеччина нібито вже закупила JASSM-ER. Однак у профільному федеральному управлінні цю інформацію фактично спростували, підтвердивши відтермінування програми.

Таким чином, щонайменше на початковому етапі німецькі F-35A не матимуть на озброєнні JASSM-ER, які здатні уражати цілі на відстані близько 900 км.

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