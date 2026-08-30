Німеччина відклала закупівлю далекобійних ракет JASSM-ER для F-35 через зміну пріоритетів після вторгнення рф
Київ • УНН
Берлін на невизначений термін відклав закупівлю до 75 ракет JASSM-ER дальністю близько 900 км. Рішення пов’язали зі зміною пріоритетів після вторгнення рф.
Німеччина відклала на невизначений термін закупівлю до 75 крилатих ракет AGM-158B/B2 JASSM-ER із дальністю близько 900 км для винищувачів F-35A. Причиною стала перебудова пріоритетів Повітряних сил після повномасштабного вторгнення рф в Україну, повідомляє Defense Express, пише УНН.
Деталі
Берлін запитував можливість закупівлі JASSM-ER ще у 2022 році разом із придбанням F-35A Lightning II. Однак Федеральне управління з оснащення, інформаційних технологій та технічного обслуговування Бундесверу підтвердило, що угоду щодо ракет так і не реалізували.
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У відомстві зазначили, що закупівлю JASSM-ER "відклали на невизначений строк на користь інших проєктів". При цьому конкретні програми, які отримали вищий пріоритет, не назвали.
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За даними Defense Express, рішення переглянути закупівлю пов'язане з "різкою зміною геополітичної ситуації" після початку повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Це призвело до комплексної перебудови спроможностей німецьких Повітряних сил.
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Водночас на офіційному сайті Бундесверу в матеріалі за січень 2026 року вказувалося, що Німеччина нібито вже закупила JASSM-ER. Однак у профільному федеральному управлінні цю інформацію фактично спростували, підтвердивши відтермінування програми.
Таким чином, щонайменше на початковому етапі німецькі F-35A не матимуть на озброєнні JASSM-ER, які здатні уражати цілі на відстані близько 900 км.
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