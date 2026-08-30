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Германия отложила закупку дальнобойных ракет JASSM-ER для F-35 из-за изменения приоритетов после вторжения рф

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Берлин на неопределённый срок отложил закупку до 75 ракет JASSM-ER дальностью около 900 км. Решение связали с изменением приоритетов после вторжения рф.

Германия отложила закупку дальнобойных ракет JASSM-ER для F-35 из-за изменения приоритетов после вторжения рф

Германия отложила на неопределённый срок закупку до 75 крылатых ракет AGM-158B/B2 JASSM-ER с дальностью около 900 км для истребителей F-35A. Причиной стала перестройка приоритетов Военно-воздушных сил после полномасштабного вторжения рф в Украину, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Берлин запрашивал возможность закупки JASSM-ER ещё в 2022 году вместе с приобретением F-35A Lightning II. Однако Федеральное управление по оснащению, информационным технологиям и техническому обслуживанию Бундесвера подтвердило, что сделка по ракетам так и не была реализована.

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В ведомстве отметили, что закупку JASSM-ER «отложили на неопределённый срок в пользу других проектов». При этом конкретные программы, получившие более высокий приоритет, не назвали.

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По данным Defense Express, решение пересмотреть закупку связано с «резким изменением геополитической ситуации» после начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. Это привело к комплексной перестройке возможностей немецких Военно-воздушных сил.

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В то же время на официальном сайте Бундесвера в материале за январь 2026 года указывалось, что Германия якобы уже закупила JASSM-ER. Однако в профильном федеральном управлении эту информацию фактически опровергли, подтвердив отсрочку программы.

Таким образом, по крайней мере на начальном этапе немецкие F-35A не будут иметь на вооружении JASSM-ER, способные поражать цели на расстоянии около 900 км.

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Степан Гафтко

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