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Украинский морской дрон Magura официально будут производить в США

Киев • УНН

 • 2334 просмотра

Компании UForce и ReconCraft подписали соглашение о производстве дронов Magura в Орегоне и Южной Каролине. Это первый официальный проект украинского разработчика в США.

Украинский морской дрон Magura официально будут производить в США

Украинская компания UForce и американская ReconCraft договорились о производстве морских дронов Magura в США. Соответствующее соглашение подписали в посольстве Украины в Вашингтоне, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным издания, производство планируют развернуть на предприятиях в Орегоне и Южной Каролине. ReconCraft заявляет о намерении выпускать сначала сотни, а затем тысячи морских дронов Magura ежегодно.

Как отмечает Defense Express, UForce присоединилась к американской программе Drone Dominance вместе с ReconCraft. Компания планирует предоставить США доступ к своим морским, воздушным и наземным беспилотным системам, программному обеспечению автономного управления и средствам управления.

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По словам руководителя UFORCE USA Шона Планки, это первый случай, когда украинское правительство официально одобрило производство морских дронов Magura в США.

Magura V7 может нести более 770 кг полезной нагрузки

По информации Defense Express, Magura V7 имеет длину 7,6 м, способен перевозить более 770 кг полезной нагрузки и преодолевать до 560 км. Кроме ударных миссий, беспилотник может запускать воздушные дроны, выполнять разминирование и буксировать гидроакустические станции для поиска подводных лодок.

Издание также напоминает, что американская компания Red Cat ранее уже объявила о серийном производстве собственной версии безэкипажного катера, созданного на основе украинской концепции Magura V7. В то же время нынешнее соглашение между UForce и ReconCraft является первым официальным проектом по производству Magura в США с участием самого украинского разработчика.

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Степан Гафтко

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