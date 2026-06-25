Украинские морские дроны становятся новым фактором сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – Bloomberg

Морские беспилотники, эффективность которых продемонстрировала Украина во время войны с Россией, все активнее интегрируются в военные стратегии стран Индо-Тихоокеанского региона. США, Китай, Япония, Тайвань и другие государства наращивают разработку таких систем, рассматривая их как ключевой элемент будущих морских конфликтов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает агентство, недавно на Филиппинах американские военные впервые испытали украинские морские дроны Magura в Индо-Тихоокеанском регионе. Во время учений беспилотники поразили списанный корабль-мишень, продемонстрировав возможности, которые ранее уже были подтверждены во время атак на корабли Черноморского флота РФ.

Страны региона активно наращивают производство

По оценкам экспертов, морские дроны могут выполнять широкий спектр задач – от разведки и минирования до ударов по кораблям и запуска ракет. В то же время их стоимость в несколько сотен тысяч долларов значительно ниже цены современных торпед или крупных боевых кораблей, что делает такие системы особенно привлекательными для стран с ограниченными оборонными ресурсами.

Британия ускоряет разработку боевого лазера DragonFire, который могут передать и Украине

Тайвань уже разрабатывает собственные беспилотные катера Kaui-Chi и планирует закупить 1320 таких аппаратов на сумму около 888 млн долларов. Япония в этом году выделила около 600 млн долларов на морские беспилотные системы, а США продолжают увеличивать их развертывание на Филиппинах.

Китай также инвестирует в беспилотный флот

По данным Bloomberg, наибольшие инвестиции в морские беспилотники осуществляет Китай. Пекин уже представил несколько новых беспилотных надводных и подводных платформ, а также проводит испытания роев морских дронов для выполнения разведывательных и боевых задач.

В то же время украинский производитель Magura ведет переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона о поставках своих морских дронов и рассматривает возможность создания производственных площадок в регионе. По словам компании, успешное применение Magura против российского флота существенно усилило интерес к этой технологии в мире.

Тысячи антидроновых ракет Martlet уже направляются в Украину - Британия подтвердила передачу оружия