Украинские морские дроны становятся новым фактором сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – Bloomberg

$44.880.0351.100.31
ukenru
00:35 • 11683 просмотра
В Венесуэле из-за мощного землетрясения могло погибнуть до 100 тысяч человекVideo
24 июня, 20:11 • 30289 просмотра
ЕС отложил выделение 5,9 млрд евро на дроны для Украины в рамках первого транша кредита
24 июня, 19:51 • 47620 просмотра
В Госдепе США считают, что Украина на данный момент выигрывает войну
24 июня, 18:59 • 28582 просмотра
Зеленский поручил ВСУ бить на опережение по объектам, которые рф использует для масштабирования войны
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 39857 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
24 июня, 16:54 • 25505 просмотра
На Черниговщине объявили обязательную эвакуацию из 12 приграничных населенных пунктов
24 июня, 16:37 • 20894 просмотра
Ретрансляторы на территории беларуси прекратили работу с 22 июня - Зеленский
24 июня, 15:33 • 17436 просмотра
Мировые цены на нефть упали до самого низкого уровня впервые с начала войны США и Ирана
24 июня, 13:39 • 18265 просмотра
Жара в Европе: температура выше 35° затронет 94 миллиона человек, ВОЗ предупреждает об угрозе
24 июня, 12:24 • 38595 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2м/с
58%
747мм
Популярные новости
Операция по Крыму четко просчитана, Украина рассчитывает на поддержку партнеров - Зеленский24 июня, 19:18 • 7202 просмотра
Трамп о Зеленском: "У него всё довольно хорошо"24 июня, 20:49 • 10371 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 13946 просмотра
После гибели двух сотрудников в Херсонской области NPA приостановила разминирование в Украине24 июня, 21:38 • 9066 просмотра
В Крыму массированная атака на Симферополь и Севастополь, сообщают об ударах по Таврической ТЭСVideo01:05 • 14507 просмотра
публикации
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 39866 просмотра
Цены на генераторы в Украине: от чего зависит стоимость в 2026 году и какие есть альтернативы24 июня, 13:42 • 33781 просмотра
От ИИ до ракет: международная выставка Eurosatory-2026 показала новую роль Украины в европейской оборонеPhoto24 июня, 12:24 • 38601 просмотра
Как функционирует Банк грудного молока в столичном Перинатальном центреPhoto
Эксклюзив
24 июня, 11:32 • 37975 просмотра
БЭБ обвинило Гетманцева в манипуляциях и распространении ложной информации об их работе в 2025 году
Эксклюзив
24 июня, 09:54 • 50889 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Румыния
Словакия
Венгрия
Украина
Молдова
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 14364 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 28062 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 78097 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 80835 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 96986 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Украинские морские дроны становятся новым фактором сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – Bloomberg

Киев • УНН

 • 2398 просмотра

Bloomberg сообщает, что США испытали украинские дроны Magura на Филиппинах. Страны региона, включая Китай, наращивают производство морских беспилотников.

Украинские морские дроны становятся новым фактором сдерживания Китая в Индо-Тихоокеанском регионе – Bloomberg

Морские беспилотники, эффективность которых продемонстрировала Украина во время войны с Россией, все активнее интегрируются в военные стратегии стран Индо-Тихоокеанского региона. США, Китай, Япония, Тайвань и другие государства наращивают разработку таких систем, рассматривая их как ключевой элемент будущих морских конфликтов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает агентство, недавно на Филиппинах американские военные впервые испытали украинские морские дроны Magura в Индо-Тихоокеанском регионе. Во время учений беспилотники поразили списанный корабль-мишень, продемонстрировав возможности, которые ранее уже были подтверждены во время атак на корабли Черноморского флота РФ.

Страны региона активно наращивают производство

По оценкам экспертов, морские дроны могут выполнять широкий спектр задач – от разведки и минирования до ударов по кораблям и запуска ракет. В то же время их стоимость в несколько сотен тысяч долларов значительно ниже цены современных торпед или крупных боевых кораблей, что делает такие системы особенно привлекательными для стран с ограниченными оборонными ресурсами.

Британия ускоряет разработку боевого лазера DragonFire, который могут передать и Украине25.06.26, 04:38 • 2552 просмотра

Тайвань уже разрабатывает собственные беспилотные катера Kaui-Chi и планирует закупить 1320 таких аппаратов на сумму около 888 млн долларов. Япония в этом году выделила около 600 млн долларов на морские беспилотные системы, а США продолжают увеличивать их развертывание на Филиппинах.

Китай также инвестирует в беспилотный флот

По данным Bloomberg, наибольшие инвестиции в морские беспилотники осуществляет Китай. Пекин уже представил несколько новых беспилотных надводных и подводных платформ, а также проводит испытания роев морских дронов для выполнения разведывательных и боевых задач.

В то же время украинский производитель Magura ведет переговоры со странами Индо-Тихоокеанского региона о поставках своих морских дронов и рассматривает возможность создания производственных площадок в регионе. По словам компании, успешное применение Magura против российского флота существенно усилило интерес к этой технологии в мире.

Тысячи антидроновых ракет Martlet уже направляются в Украину - Британия подтвердила передачу оружия13.06.26, 10:04 • 15180 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии