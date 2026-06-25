Британия ускоряет разработку боевого лазера DragonFire, который могут передать и Украине
Киев • УНН
Великобритания активизировала работы над боевой лазерной системой DragonFire для эсминцев Type 45. В 2024 году сообщалось о возможной передаче прототипа Украине для боевых испытаний.
Великобритания активизировала работы над боевой лазерной системой DragonFire, которую планируют интегрировать на эсминцы Type 45 до конца 2027 года. Если график удастся выполнить, страна может первой в Европе развернуть высокомощный боевой лазер на корабле, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Над усовершенствованием системы работают компании QinetiQ, MBDA и Leonardo. Одной из главных задач разработчиков является уменьшение габаритов комплекса, а также отработка его обслуживания в течение всего жизненного цикла.
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По данным издания, DragonFire имеет мощность 55 кВт и формирует лазерный луч из 37 отдельных каналов по 1,5 кВт. Основным конкурентом британской разработки является немецкий корабельный лазер Rheinmetall и MBDA Germany для фрегатов класса Sachsen, однако его развертывание ожидается не ранее 2029 года.
В Defense Express также напомнили, что в 2024 году сообщалось о возможной передаче прототипа DragonFire Украине для боевых испытаний. В то же время официального подтверждения поставки или использования этой системы на данный момент нет.
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