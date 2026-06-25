Британия ускоряет разработку боевого лазера DragonFire, который могут передать и Украине

Великобритания активизировала работы над боевой лазерной системой DragonFire, которую планируют интегрировать на эсминцы Type 45 до конца 2027 года. Если график удастся выполнить, страна может первой в Европе развернуть высокомощный боевой лазер на корабле, сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Над усовершенствованием системы работают компании QinetiQ, MBDA и Leonardo. Одной из главных задач разработчиков является уменьшение габаритов комплекса, а также отработка его обслуживания в течение всего жизненного цикла.

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По данным издания, DragonFire имеет мощность 55 кВт и формирует лазерный луч из 37 отдельных каналов по 1,5 кВт. Основным конкурентом британской разработки является немецкий корабельный лазер Rheinmetall и MBDA Germany для фрегатов класса Sachsen, однако его развертывание ожидается не ранее 2029 года.

В Defense Express также напомнили, что в 2024 году сообщалось о возможной передаче прототипа DragonFire Украине для боевых испытаний. В то же время официального подтверждения поставки или использования этой системы на данный момент нет.

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