Глава Пентагона Хегсет впервые лично наблюдал за испытанием лазерного оружия

Глава Пентагона США Пит Хегсет и главный технический директор военного ведомства США Эмиль Майкл посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

По данным СМИ, это первый известный случай, "когда действующий министр обороны США лично наблюдал за реальным испытанием оружия направленной энергии". Среди оружия, продемонстрированного на ракетном полигоне "Уайт-Сэндс", был многоцелевой высокоэнергетический лазер армии, созданный на базе системы LOCUST компании AeroVironment.

В проекте бюджета администрации Трампа на 2027 финансовый год на исследования и разработку оружия направленной энергии выделено более 2 миллиардов долларов - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту линкоров класса "Трамп", один из которых оценивается примерно в 17 миллиардов долларов, ожидается установка мощных лазеров - 300 или 600 киловатт.

Напомним

Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты сложные системы вооружения, включая усовершенствованный лазер, чтобы помочь защитить монархию Персидского залива от ударов иранских ракет и беспилотников.