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Для Украины готовили ракету RAACM, а ВМС США уже заказали её новую версию с дальностью более 1800 км

Киев • УНН

 • 1616 просмотра

ВМС США выбрали крылатую ракету RAACM-ER для проекта CHAOS, который создаёт недорогое дальнобойное вооружение для союзников. Новая версия имеет дальность более 1800 км, что в 4 раза больше базовой RAACM.

Для Украины готовили ракету RAACM, а ВМС США уже заказали её новую версию с дальностью более 1800 км

Военно-морские силы США выбрали крылатую ракету RAACM-ER для нового проекта CHAOS, который предусматривает создание недорогого дальнобойного вооружения для союзников. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Речь идет о ракете Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile – Extended Range (RAACM-ER), разработанной американской компанией CoAspire. По данным Naval News, стоимость контракта составляет 70 млн долларов, а поставки будут осуществляться по программе Foreign Military Sales (FMS).

RAACM-ER будет адаптирована под требования проекта CHAOS (Coalition Heterogeneous Affordable Offensive Strike), который направлен на создание массового и доступного высокоточного вооружения для сил США и их партнеров.

Дальность увеличили более чем в 4 раза

В Defense Express отмечают, что RAACM-ER является модернизированной версией базовой ракеты RAACM, которая была создана в рамках программы ERAM. Наземный вариант ракеты можно сравнить с проектом Chost, который армия США финансирует в рамках программы Low-Cost Containerized Missiles (LCCM).

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Новая версия получила увеличенный фюзеляж и существенно большую дальность полета. Если базовая RAACM способна поражать цели на расстоянии до 400 км, то RAACM-ER имеет заявленную дальность свыше 1800 км.

По оценке издания, ракета является своеобразной более дешевой альтернативой крылатым ракетам JASSM и Tomahawk. Стоимость версии RAACM-ER пока не раскрывается, однако базовая RAACM стоит всего несколько тысяч долларов.

Украина уже могла применять другую ракету программы ERAM

В Defense Express напомнили, что Украина, вероятно, уже использовала другую крылатую ракету программы ERAM – AGM-188A Rusty Dagger, которую в апреле интегрировали на истребители F-16.

По информации издания, российская сторона уже заявляла о высокой точности AGM-188A Rusty Dagger после ударов по целям, однако официального подтверждения применения этой ракеты Украиной на данный момент нет.

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Степан Гафтко

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