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Украина просит Японию помочь в производстве Patriot по лицензии США - Кислица

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины обсудил сотрудничество с Mitsubishi Heavy Industries.

Украина просит Японию помочь в производстве Patriot по лицензии США - Кислица

Украина надеется получить поддержку от Японии в сфере производства систем противовоздушной обороны Patriot по лицензии США. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица, передает УНН со ссылкой на Kyodo News.

Детали

Мы поддерживаем политический диалог с целью налаживания сотрудничества с Японией, которая является одной из немногих стран, получивших лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot

- заявил Кислица.

Он добавил, что говорил о сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd, которая производит перехватчики для японских вооруженных сил.

Нам нужна подготовка. Нам нужна помощь

- подчеркнул Кислица.

Напомним

Президент США Дональд Трамп предоставил Украине разрешение на производство ракет к ЗРК Patriot.

29 стран направили 6,7 млрд долларов на закупку американского оружия для Украины23.07.26, 13:53 • 3193 просмотра

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираТехнологии
Сергей Кислыця
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Япония
Соединённые Штаты
Украина