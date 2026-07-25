Украина просит Японию помочь в производстве Patriot по лицензии США - Кислица
Киев • УНН
Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины обсудил сотрудничество с Mitsubishi Heavy Industries.
Украина надеется получить поддержку от Японии в сфере производства систем противовоздушной обороны Patriot по лицензии США. Об этом сообщил Первый заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Сергей Кислица, передает УНН со ссылкой на Kyodo News.
Детали
Мы поддерживаем политический диалог с целью налаживания сотрудничества с Японией, которая является одной из немногих стран, получивших лицензию на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot
Он добавил, что говорил о сотрудничестве с японской компанией Mitsubishi Heavy Industries Ltd, которая производит перехватчики для японских вооруженных сил.
Нам нужна подготовка. Нам нужна помощь
Напомним
Президент США Дональд Трамп предоставил Украине разрешение на производство ракет к ЗРК Patriot.
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