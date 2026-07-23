29 стран направили 6,7 млрд долларов на закупку американского оружия для Украины

Двадцать девять стран выделили 6,7 миллиарда долларов на закупку американского вооружения для Украины через PURL. К инициативе за год присоединились 26 государств-членов НАТО и три страны-партнера. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) - это механизм международного сотрудничества, через который страны-партнеры выделяют средства на закупку в США необходимого Украине вооружения. За год к инициативе присоединились 26 государств-членов НАТО и 3 страны-партнера. Именно через PURL Украина получает около 95% ракет-перехватчиков для систем Patriot, защищающих города от российских баллистических ракет. Мы благодарны Соединенным Штатам, НАТО, а также всем странам, которые вносят вклады в эту инициативу - говорится в сообщении.

Напомним

Швеция выделяет 108 млн долларов на инициативу PURL для закупки ПВО и снарядов. Общий взнос страны в проект достиг 543 миллионов долларов.