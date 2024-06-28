Министерство обороны Украины подтвердили поражение российского Центра космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму, который является важным для системы спутниковой связи и навигации, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, Минобороны подтвердило поражение российского Центра космического слежения и связи во временно оккупированном Крыму, что является важной военной составляющей в системе спутниковой связи и навигации для россиян.

Также на этой неделе удалось уничтожить зенитно-ракетный комплекс "Оса", который предназначен для прикрытия сил и средств войск во всех видах боевых действий, штурмовой самолет Су-25 и два Града БМ-21, которые считаются очень мощной добычей, поскольку их чрезвычайно сложно поймать.

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Кроме этого, стоит отметить первый уникальный случай сбивания вражеского FPV-дрона из пушки Bushmaster БМП Bradley, что произошло благодаря изобретательности и мастерству украинских бойцов - говорится в сообщении.

Дополнение

Наводчик боевой машины пехоты M2 Bradley 3-го механизированного батальона 47-й отдельной механизированной бригады сбил вражеский FPV-дрон из автоматической 25-мм пушки M242 Bushmaster.

Напомним,

Недавно СМИ сообщали, что в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили российский центр дальней космической связи вблизи Евпатории. Однако тогда было неизвестно чем именно и с каким результатом был нанесен удар.