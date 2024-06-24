В окупованому Криму Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв'язку рф - ЗМІ
Київ • УНН
В окупованому Криму Збройні сили України уразили російський центр далекого космічного зв'язку поблизу Євпаторії. Проте наразі невідомо чим саме та з яким результатом було завдано удар.
Під одного з останнього удар по території окупованого Криму, Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв'язку рф, який знаходиться під Євпаторією. Про це пише Defense Express, передає УНН.
Деталі
Аналітики вказують на відео місцевих мешканців, які скаржаться на вибухи та сильну пожежу.
Також є дані супутникового моніторингу пожеж від NASA, який показує наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку.
А втім, наразі невідомо чим саме та з яким результатом було завдано удар. Фахівці кажуть, що це міг бути як і дрон-камікадзе, так навіть і удар з "Граду", який встановлюють на морські дрони Sea Baby.
У Криму атакували центр космічного зв'язку рф, пошкоджено техніку - росЗМІ20.12.23, 16:32 • 38048 переглядiв
У Defense Express відзначили, що сам центр дальнього космічного зв'язку є доволі унікальним для РФ об'єктом.
Він зокрема відомий, як 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс, НИП-16 та в/ч 81415. До окупації Криму там розміщувався Національний центр управління та випробувань космічних засобів.
Доповнення
OSINT-аналітики з'ясували, що цей об'єкт, окрім забезпечення зв'язку із космічними апаратами, включно із військовими супутниками, активно використовувався і для розміщення інших радіотехнічних засобів.
Зокрема на території цього об'єкта був розміщений комплекс РЕБ "Красуха", який був покликаний прикрити його від подібних атак.
Надягаємо
В окупованому Криму дрони СБУ уразили російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн. дол.