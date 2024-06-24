В окупованому Криму Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв'язку рф - ЗМІ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3510 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 63702 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152013 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 147177 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122997 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133022 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85048 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93157 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98767 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89691 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
53%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21189 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44407 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17618 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23476 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11893 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 147179 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221741 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371630 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307545 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1134 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11894 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31151 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28014 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122995 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В окупованому Криму Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв'язку рф - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24414 перегляди

В окупованому Криму Збройні сили України уразили російський центр далекого космічного зв'язку поблизу Євпаторії. Проте наразі невідомо чим саме та з яким результатом було завдано удар.

В окупованому Криму Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв'язку рф - ЗМІ

Під одного з останнього удар по території окупованого Криму, Сили оборони уразили центр дальнього космічного зв'язку рф, який знаходиться під Євпаторією. Про це пише Defense Express, передає УНН.

Деталі 

Аналітики вказують на відео місцевих мешканців, які скаржаться на вибухи та сильну пожежу. 

Також є дані супутникового моніторингу пожеж від NASA, який показує наявність осередків вогню саме на території центру космічного зв'язку.

А втім, наразі невідомо чим саме та з яким результатом було завдано удар. Фахівці кажуть, що це міг бути як і дрон-камікадзе, так навіть і удар з "Граду", який встановлюють на морські дрони  Sea Baby.

У Криму атакували центр космічного зв'язку рф, пошкоджено техніку - росЗМІ20.12.23, 16:32 • 38048 переглядiв

У Defense Express відзначили, що сам центр дальнього космічного зв'язку є доволі унікальним для РФ об'єктом.

Він зокрема відомий, як 40-й окремий командно-вимірювальний комплекс, НИП-16 та в/ч 81415. До окупації Криму там розміщувався Національний центр управління та випробувань космічних засобів.

Доповнення

OSINT-аналітики з'ясували, що цей об'єкт, окрім забезпечення зв'язку із космічними апаратами, включно із військовими супутниками, активно використовувався і для розміщення інших радіотехнічних засобів.

Зокрема на території цього об'єкта був розміщений комплекс РЕБ "Красуха", який був покликаний прикрити його від подібних атак.

Надягаємо

В окупованому Криму дрони СБУ уразили російський комплекс дальнього радіолокаційного виявлення "Небо-СВУ" вартістю близько 100 млн. дол.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Війна
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76