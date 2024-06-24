В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ

Под одного из последнего удар по территории оккупированного Крыма, Силы обороны поразили Центр дальней космической связи рф, который находится под Евпаторией. Об этом пишет Defense Express, передает УНН.

детали

Аналитики указывают на видео местных жителей, жалующихся на взрывы и сильный пожар.

Также есть данные спутникового мониторинга пожаров от NASA, который показывает наличие очагов огня именно на территории Центра космической связи.

А впрочем, пока неизвестно чем именно и с каким результатом был нанесен удар. Специалисты говорят, что это мог быть как и дрон-камикадзе, так даже и удар с "града", который устанавливают на морские дроны Sea Baby.

В Крыму атаковали центр космической связи рф, повреждена техника - росСМИ

В Defense Express отметили, что сам центр дальней космической связи является довольно уникальным для РФ объектом.

Он в частности известен, как 40-й отдельный командно-измерительный комплекс, НИП-16 и в/ч 81415. до оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Дополнение

OSINT-аналитики выяснили, что этот объект, кроме обеспечения связи с космическими аппаратами, включая военные спутники, активно использовался и для размещения других радиотехнических средств.

В частности на территории этого объекта был размещен комплекс РЭБ "Красуха", который был призван прикрыть его от подобных атак.

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