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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ

В оккупированном Крыму Силы обороны поразили центр дальней космической связи рф - СМИ

Киев  •  УНН

24 июня 2024, 15:08  •  13736 просмотра

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В оккупированном Крыму вооруженные силы Украины поразили российский центр дальней космической связи вблизи Евпатории. Однако пока неизвестно чем именно и с каким результатом был нанесен удар.

Под одного из последнего удар по территории оккупированного Крыма, Силы обороны поразили Центр дальней космической связи рф, который находится под Евпаторией. Об этом пишет Defense Express, передает УНН.

детали 

Аналитики указывают на видео местных жителей, жалующихся на взрывы и сильный пожар. 

Также есть данные спутникового мониторинга пожаров от NASA, который показывает наличие очагов огня именно на территории Центра космической связи.

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А впрочем, пока неизвестно чем именно и с каким результатом был нанесен удар. Специалисты говорят, что это мог быть как и дрон-камикадзе, так даже и удар с "града", который устанавливают на морские дроны  Sea Baby.

В Крыму атаковали центр космической связи рф, повреждена техника - росСМИ20 декабря 2023, 14:32 • 37902 просмотра

В Defense Express отметили, что сам центр дальней космической связи является довольно уникальным для РФ объектом.

Он в частности известен, как 40-й отдельный командно-измерительный комплекс, НИП-16 и в/ч 81415. до оккупации Крыма там размещался Национальный центр управления и испытаний космических средств.

Дополнение

OSINT-аналитики выяснили, что этот объект, кроме обеспечения связи с космическими аппаратами, включая военные спутники, активно использовался и для размещения других радиотехнических средств.

В частности на территории этого объекта был размещен комплекс РЭБ "Красуха", который был призван прикрыть его от подобных атак.

надеваем

В оккупированном Крыму дроны СБУ поразили российский комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн. дол.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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