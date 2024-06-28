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БМ-27 «Ураган»

У Міноборони підтвердили удар по Центру космічного стеження та зв’язку рф в окупованому Криму

Київ • УНН

 • 32766 перегляди

Українські військові підтвердили знищення критично важливого російського Центру космічного спостереження та зв'язку в окупованому Криму, який є життєво важливим для російських систем супутникового зв'язку та навігації.

У Міноборони підтвердили удар по Центру космічного стеження та зв’язку рф в окупованому Криму

Міністерство оборони України підтвердили ураження російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, який є важливим для системи супутникового зв'язку та навігації, передає УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, Міноборони підтвердило ураження російського Центру космічного стеження та зв’язку в тимчасово окупованому Криму, що є важливою військовою складовою у системі супутникового зв'язку та навігації для росіян.

Також цього тижня вдалося знищити зенітно-ракетний комплекс "Оса", що призначений для прикриття сил і засобів військ у всіх видах бойових дій, штурмовий літак Су-25 та два Гради БМ-21, які вважаються дуже потужною здобиччю, оскільки їх надзвичайно складно вполювати.

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Крім цього, варто відзначити перший унікальний випадок збиття ворожого FPV-дрона з гармати Bushmaster БМП Bradley, що відбулося завдяки винахідливості та майстерності українських бійців

- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Навідник бойової машини піхоти M2 Bradley 3-го механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади збив ворожий FPV-дрон з автоматичної 25-мм гармати M242 Bushmaster.

Нагадаємо

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму Збройні сили України уразили російський центр далекого космічного зв'язку поблизу Євпаторії. Проте тоді було невідомо чим саме та з яким результатом було завдано удар.

Павло Башинський

Павло Башинський

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