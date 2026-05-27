3660 просмотра
Минобороны запускает "Логистический локдаун" на 5 млрд грн, эксперты говорят о рисках "теневых" закупок
9500 просмотра
Семья Степана Бандеры не возражает против его перезахоронения в Украине — глава УИНП
8588 просмотра
Зеленский направил срочное письмо Трампу и Конгрессу о критическом дефиците средств ПВО в Украине — ОП
14442 просмотра
Сотни спутников на околоземной орбите — Fire Point раскрыл детали своей спутниковой программы
12:33 • 13018 просмотра
Федоров заявил о запуске программы "Логистический локдаун" и масштабировании middle strike-ударов по тылу врага
11:32 • 29828 просмотра
Профессор Василий Бенюк: особенно заметно негативное влияние хронического стресса на организм женщин репродуктивного возраста
11:22 • 30532 просмотра
ФПУ готовит омоложение профсоюзного движения: что должно измениться
11:08 • 16430 просмотра
Голубое небо и желтое поле: экономист рассказал, как цвета флага Украины указывают путь послевоенного развития экономики
27 мая, 10:12 • 18505 просмотра
У Зеленского опровергли информацию о "подготовке к еще 2-3 годам войны"
27 мая, 09:56 • 12784 просмотра
Рада одобрила новые правила публичных закупок - это должно помочь разблокировать $3,5 млрд
Зеленский в письме Трампу и Конгрессу заявил о двух пусках «Орешника» во время атаки 24 мая

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Зеленский сообщил Трампу об ударе двух ракет «Орешник» по Украине 24 мая. Он призвал США срочно предоставить системы Patriot и ракеты PAC-3.

Зеленский в письме Трампу и Конгрессу заявил о двух пусках «Орешника» во время атаки 24 мая

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США заявил, что во время массированной атаки в ночь на 24 мая рф запустила по Украине две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Об этом свидетельствует текст письма, который обнародовал журналист Axios  Барак Равид, передает УНН.

Детали

В письме Зеленский отметил, что россия применила 54 крылатые ракеты, 30 баллистических ракет, три гиперзвуковые ракеты "Циркон", две аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также около 600 ударных дронов.

Отдельно президент Украины указал на использование двух ракет "Орешник".

россия также запустила баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — одна ударила по Киевской области, в то время как другая, по сообщениям, упала на временно оккупированной территории Донецкой области Украины 

- говорится в письме.

В обращении Зеленский заявил, что во время атаки были повреждены 352 жилых дома, 19 школ и образовательных учреждений, а также два музея. По его словам, прямым ракетным ударом был уничтожен музей Чернобыля, который недавно отремонтировали к 40-й годовщине катастрофы.

Президент также подчеркнул, что Украина почти полностью зависит от США в вопросе защиты от российских баллистических ракет.

Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти полностью полагаемся на Соединенные Штаты. Системы Patriot остаются самой эффективной защитой против каждого типа российских баллистических ракет 

– написал Зеленский.

В письме он отметил, что украинские силы ПВО смогли довести уровень перехвата российских ударных дронов, в частности Shahed, до более чем 90%, однако именно баллистические ракеты остаются главной угрозой.

Также президент подчеркнул, что Украина готова покупать дополнительные системы Patriot и ракеты-перехватчики, а также предлагает США и европейским партнерам совместное производство систем и боеприпасов.

Patriot могут перехватывать российские баллистические ракеты. С вашей помощью. И у вас есть сила помочь 

– подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил США за военную помощь, в частности за Javelin, HIMARS, ATACMS, Bradley и истребители F-16. По словам Зеленского, украинские пилоты уже совершили более 2700 боевых вылетов на F-16.

В завершение письма Зеленский призвал США продолжить поддержку Украины и помочь с поставками ракет PAC-3 и дополнительных систем Patriot.

"Украине нужен мир, а не расширение российской ракетной войны", – написал президент Украины. 

РФ, вероятно, могла целиться «Орешником» по Киеву, но промахнулась на 80 км — Defense Express25.05.26, 03:16 • 4494 просмотра

Напомним

В Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Ранее

Соучредитель и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что при условии, если не будет возникать препятствий, украинский аналог Patriot уже до конца года может осуществить первые перехваты российской баллистики.

