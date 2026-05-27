Зеленский в письме Трампу и Конгрессу заявил о двух пусках «Орешника» во время атаки 24 мая

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу США заявил, что во время массированной атаки в ночь на 24 мая рф запустила по Украине две баллистические ракеты средней дальности "Орешник". Об этом свидетельствует текст письма, который обнародовал журналист Axios Барак Равид, передает УНН.

В письме Зеленский отметил, что россия применила 54 крылатые ракеты, 30 баллистических ракет, три гиперзвуковые ракеты "Циркон", две аэробаллистические ракеты "Кинжал", а также около 600 ударных дронов.

Отдельно президент Украины указал на использование двух ракет "Орешник".

россия также запустила баллистические ракеты средней дальности "Орешник" — одна ударила по Киевской области, в то время как другая, по сообщениям, упала на временно оккупированной территории Донецкой области Украины - говорится в письме.

В обращении Зеленский заявил, что во время атаки были повреждены 352 жилых дома, 19 школ и образовательных учреждений, а также два музея. По его словам, прямым ракетным ударом был уничтожен музей Чернобыля, который недавно отремонтировали к 40-й годовщине катастрофы.

Президент также подчеркнул, что Украина почти полностью зависит от США в вопросе защиты от российских баллистических ракет.

Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы почти полностью полагаемся на Соединенные Штаты. Системы Patriot остаются самой эффективной защитой против каждого типа российских баллистических ракет – написал Зеленский.

В письме он отметил, что украинские силы ПВО смогли довести уровень перехвата российских ударных дронов, в частности Shahed, до более чем 90%, однако именно баллистические ракеты остаются главной угрозой.

Также президент подчеркнул, что Украина готова покупать дополнительные системы Patriot и ракеты-перехватчики, а также предлагает США и европейским партнерам совместное производство систем и боеприпасов.

Patriot могут перехватывать российские баллистические ракеты. С вашей помощью. И у вас есть сила помочь – подчеркнул Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил США за военную помощь, в частности за Javelin, HIMARS, ATACMS, Bradley и истребители F-16. По словам Зеленского, украинские пилоты уже совершили более 2700 боевых вылетов на F-16.

В завершение письма Зеленский призвал США продолжить поддержку Украины и помочь с поставками ракет PAC-3 и дополнительных систем Patriot.

"Украине нужен мир, а не расширение российской ракетной войны", – написал президент Украины.

В Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Соучредитель и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что при условии, если не будет возникать препятствий, украинский аналог Patriot уже до конца года может осуществить первые перехваты российской баллистики.