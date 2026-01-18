Армия США усиливает присутствие на Ближнем Востоке тяжелой бронетехникой

Армия Соединенных Штатов начала развертывание основных боевых танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2A3 Bradley в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM). Переброска тяжелых сил на Ближний Восток происходит на фоне продолжающейся региональной напряженности и необходимости защиты ключевых объектов США. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Особенностью этой операции стало использование стратегической авиации для быстрой транспортировки техники. Военнослужащие 3-й эскадрильи 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии (оперативная группа "Рипер") осуществили переброску бронетехники с помощью самолетов C-17 Globemaster III.

Использование воздушного моста позволяет американским силам развертывать боевые мощности за считанные дни, не ожидая неделями морских перевозок. Это демонстрирует способность подразделений быстро интегрировать воздушную поддержку для оперативного реагирования на угрозы.

Задачи и боевое сочетание

Танки M1 Abrams и БМП M2A3 Bradley составляют основу бронетанковых формирований США:

M1 Abrams обеспечивает сокрушительную огневую мощь и высочайший уровень защиты на поле боя.

M2A3 Bradley предназначен для транспортировки пехоты и оказания прямой огневой поддержки с помощью 25-мм пушки и ракет TOW.

Совместное развертывание этих платформ позволяет проводить сложные общевойсковые операции и значительно повышает безопасность личного состава в условиях высокого риска. Армия заявила, что техника будет задействована для сдерживания нападений на базы и усиления оборонных позиций в регионах, где сохраняется угроза обстрелов и атак беспилотников.

