17 января, 12:49 • 14759 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 26617 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 23435 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 34941 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 44570 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 37838 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 55216 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 29148 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44674 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36474 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
УНН Lite
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"03:14 • 134 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 20482 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 18336 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 16564 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 16074 просмотра
Армия США усиливает присутствие на Ближнем Востоке тяжелой бронетехникой

Киев • УНН

 • 8 просмотра

США развертывают танки M1 Abrams и БМП M2A3 Bradley на Ближнем Востоке для защиты объектов. Техника доставлена стратегической авиацией для быстрого реагирования на угрозы.

Армия США усиливает присутствие на Ближнем Востоке тяжелой бронетехникой

Армия Соединенных Штатов начала развертывание основных боевых танков M1 Abrams и боевых машин пехоты M2A3 Bradley в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM). Переброска тяжелых сил на Ближний Восток происходит на фоне продолжающейся региональной напряженности и необходимости защиты ключевых объектов США. Об этом сообщает Defence Blog, пишет УНН.

Детали

Особенностью этой операции стало использование стратегической авиации для быстрой транспортировки техники. Военнослужащие 3-й эскадрильи 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии (оперативная группа "Рипер") осуществили переброску бронетехники с помощью самолетов C-17 Globemaster III.

США увеличат военный бюджет до $1,5 трлн в 2027 году08.01.26, 05:01 • 6309 просмотров

Использование воздушного моста позволяет американским силам развертывать боевые мощности за считанные дни, не ожидая неделями морских перевозок. Это демонстрирует способность подразделений быстро интегрировать воздушную поддержку для оперативного реагирования на угрозы.

Задачи и боевое сочетание

Танки M1 Abrams и БМП M2A3 Bradley составляют основу бронетанковых формирований США:

  • M1 Abrams обеспечивает сокрушительную огневую мощь и высочайший уровень защиты на поле боя.
    • M2A3 Bradley предназначен для транспортировки пехоты и оказания прямой огневой поддержки с помощью 25-мм пушки и ракет TOW.

      Совместное развертывание этих платформ позволяет проводить сложные общевойсковые операции и значительно повышает безопасность личного состава в условиях высокого риска. Армия заявила, что техника будет задействована для сдерживания нападений на базы и усиления оборонных позиций в регионах, где сохраняется угроза обстрелов и атак беспилотников. 

      Иракская армия взяла под полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад после вывода войск США17.01.26, 23:28 • 2328 просмотров

      Степан Гафтко

