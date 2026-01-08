США увеличат военный бюджет до $1,5 трлн в 2027 году
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении военного бюджета до 1,5 триллиона долларов в 2027 году. Это решение имеет целью усилить обороноспособность страны и создать современные вооруженные силы.
Соединенные Штаты Америки увеличат военный бюджет в полтора раза в 2027 году. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.
Детали
По его словам, это решение направлено на усиление обороноспособности страны и создание современных вооруженных сил.
После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что, для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн
Он добавил, что дополнительные средства позволят США построить "армию мечты" и обеспечить безопасность и защиту для страны "от любого врага".
Напомним
Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет поддержке двухпартийного законопроекта о санкциях против России.
