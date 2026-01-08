$42.560.14
23:38 • 4722 просмотра
Трамп поддержал принятие двухпартийного законопроекта о санкциях против России - сенатор Грэм
Эксклюзив
7 января, 16:27 • 16475 просмотра
Миротворческие силы для Украины: возможны ли реальные гарантии безопасности
7 января, 16:11 • 23445 просмотра
В Минразвития предупреждают об ухудшении погоды, создан штаб по ликвидации последствий ЧС на главных дорогах
7 января, 14:21 • 19139 просмотра
Зеленский рассчитывает на встречу с Трампом в ближайшее время
7 января, 13:11 • 21331 просмотра
Международные резервы Украины достигли исторического максимума в $57,3 млрд - НБУ
7 января, 12:29 • 24118 просмотра
россия предлагала США "обмен" Венесуэлы на Украину - экс-советница Трампа
Эксклюзив
7 января, 11:31 • 32041 просмотра
Вице-премьер Кулеба пытается назначить главу Госавиаслужбы до возобновления открытого конкурса. В чем причинаPhoto
7 января, 10:27 • 27368 просмотра
Самые сложные вопросы ЗАЭС и территорий, а также саммит с участием США: Зеленский раскрыл содержание новых переговоров с посланниками Трампа
7 января, 10:05 • 28556 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в белгородской области рф и склада МТС оккупантов
7 января, 09:26 • 20219 просмотра
Кабмин запретил отключение медучреждений от электроснабжения: премьер Свириденко поручила разобраться в ситуации во Львове
США увеличат военный бюджет до $1,5 трлн в 2027 году

Киев • УНН

 • 378 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил об увеличении военного бюджета до 1,5 триллиона долларов в 2027 году. Это решение имеет целью усилить обороноспособность страны и создать современные вооруженные силы.

США увеличат военный бюджет до $1,5 трлн в 2027 году

Соединенные Штаты Америки увеличат военный бюджет в полтора раза в 2027 году. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Детали

По его словам, это решение направлено на усиление обороноспособности страны и создание современных вооруженных сил.

После долгих и сложных переговоров с сенаторами, конгрессменами, министрами и другими политическими представителями я решил, что, для блага нашей страны, особенно в эти очень неспокойные и опасные времена, наш военный бюджет на 2027 год должен составлять не $1 трлн, а $1,5 трлн

- отметил Трамп.

Он добавил, что дополнительные средства позволят США построить "армию мечты" и обеспечить безопасность и защиту для страны "от любого врага".

Напомним

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет поддержке двухпартийного законопроекта о санкциях против России.

Вадим Хлюдзинский

