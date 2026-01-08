США збільшать військовий бюджет до $1,5 трлн у 2027 році
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про збільшення військового бюджету до 1,5 трильйона доларів у 2027 році. Це рішення має на меті посилити обороноздатність країни та створити сучасні збройні сили.
Сполучені Штати Америки збільшать військовий бюджет у півтора рази у 2027 році. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.
Деталі
За його словами, це рішення спрямоване на посилення обороноздатності країни та створення сучасних збройних сил.
Після довгих і складних перемовин із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я вирішив, що, для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не $1 трлн, а $1,5 трлн
Він додав, що додаткові кошти дадуть змогу США побудувати "армію мрії" і забезпечити безпеку та захист для країни "від будь-якого ворога".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп дав зелене світло підтримці двопартійного законопроєкту про санкції проти росії.
