Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причина
7 січня, 10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем'єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США збільшать військовий бюджет до $1,5 трлн у 2027 році

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про збільшення військового бюджету до 1,5 трильйона доларів у 2027 році. Це рішення має на меті посилити обороноздатність країни та створити сучасні збройні сили.

США збільшать військовий бюджет до $1,5 трлн у 2027 році

Сполучені Штати Америки збільшать військовий бюджет у півтора рази у 2027 році. Про це у соцмережі Truth Social повідомив президент США Дональд Трамп, інформує УНН.

Деталі

За його словами, це рішення спрямоване на посилення обороноздатності країни та створення сучасних збройних сил.

Після довгих і складних перемовин із сенаторами, конгресменами, міністрами та іншими політичними представниками я вирішив, що, для блага нашої країни, особливо в ці дуже неспокійні й небезпечні часи, наш військовий бюджет на 2027 рік має становити не $1 трлн, а $1,5 трлн

- зазначив Трамп.

Він додав, що додаткові кошти дадуть змогу США побудувати "армію мрії" і забезпечити безпеку та захист для країни "від будь-якого ворога".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп дав зелене світло підтримці двопартійного законопроєкту про санкції проти росії.

Вадим Хлюдзинський

