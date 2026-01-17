Иракская армия взяла под полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад после вывода войск США
Киев • УНН
Министерство обороны Ирака 17 января сообщило о полном выводе американских войск с авиабазы "Айн-эль-Асад". Объект теперь полностью под иракским управлением, согласно договоренностям 2024 года.
Министерство обороны Ирака официально сообщило 17 января, что американские военные завершили процесс вывода своих подразделений с авиабазы "Айн-эль-Асад", расположенной в западной провинции Анбар. Объект, который годами служил стратегическим центром для сил международной коалиции, отныне находится под полным иракским управлением. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Reuters.
Детали
Вывод войск произошел в рамках договоренностей, достигнутых между Багдадом и Вашингтоном в 2024 году. Согласно плану, коалиционные силы постепенно сворачивают свое присутствие, трансформируя военную помощь в формат двусторонних отношений в сфере безопасности.
Начальник Генерального штаба армии Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид Яралла лично посетил базу для наблюдения за развертыванием иракских подразделений, включая бригаду спецназа.
Несмотря на официальную передачу контроля, иракский полковник на условиях анонимности подтвердил, что на территории базы временно остается небольшая группа солдат США для решения логистических вопросов.
Исторический контекст
Авиабаза "Айн-эль-Асад" является одной из крупнейших в Ираке. В течение многих лет она была целью для многочисленных атак со стороны вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, особенно после ликвидации американцами генерала Касема Сулеймани в 2020 году.
Полный вывод иностранных войск из Ирака ожидается до конца сентября 2026 года, однако американский контингент продолжит находиться в Курдистане для поддержки операций против остатков террористических группировок.
