Иракская армия взяла под полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад после вывода войск США

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Министерство обороны Ирака 17 января сообщило о полном выводе американских войск с авиабазы "Айн-эль-Асад". Объект теперь полностью под иракским управлением, согласно договоренностям 2024 года.

Иракская армия взяла под полный контроль авиабазу Айн-эль-Асад после вывода войск США
Фото: Reuters

Министерство обороны Ирака официально сообщило 17 января, что американские военные завершили процесс вывода своих подразделений с авиабазы "Айн-эль-Асад", расположенной в западной провинции Анбар. Объект, который годами служил стратегическим центром для сил международной коалиции, отныне находится под полным иракским управлением. Об этом пишет УНН со ссылкой на информацию Reuters.

Детали

Вывод войск произошел в рамках договоренностей, достигнутых между Багдадом и Вашингтоном в 2024 году. Согласно плану, коалиционные силы постепенно сворачивают свое присутствие, трансформируя военную помощь в формат двусторонних отношений в сфере безопасности.

Ирак отменил признание "Хезболлы" и хуситов террористами, назвав это "ошибкой"04.12.25, 21:40 • 4187 просмотров

Начальник Генерального штаба армии Ирака генерал-лейтенант Абдул Амир Рашид Яралла лично посетил базу для наблюдения за развертыванием иракских подразделений, включая бригаду спецназа.

Американские силы полностью покинули авиабазу Айн-эль-Асад. Иракская армия взяла на себя полную ответственность за безопасность объекта

– говорится в официальном заявлении Министерства обороны Ирака.

Несмотря на официальную передачу контроля, иракский полковник на условиях анонимности подтвердил, что на территории базы временно остается небольшая группа солдат США для решения логистических вопросов.

Исторический контекст

Авиабаза "Айн-эль-Асад" является одной из крупнейших в Ираке. В течение многих лет она была целью для многочисленных атак со стороны вооруженных группировок, поддерживаемых Ираном, особенно после ликвидации американцами генерала Касема Сулеймани в 2020 году.

Полный вывод иностранных войск из Ирака ожидается до конца сентября 2026 года, однако американский контингент продолжит находиться в Курдистане для поддержки операций против остатков террористических группировок. 

США выводят часть своих войск из Катара: стала известна причина14.01.26, 17:20 • 8355 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Касем Солеймани
Reuters
Багдад
Вашингтон
Ирак
Соединённые Штаты
Иран