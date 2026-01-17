$43.180.08
Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Міністерство оборони Іраку 17 січня повідомило про повне виведення американських військ з авіабази "Айн–ель–Асад". Об'єкт тепер повністю під іракським управлінням, згідно з домовленостями 2024 року.

Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США
Фото: Reuters

Міністерство оборони Іраку офіційно повідомило 17 січня, що американські військові завершили процес виведення своїх підрозділів із авіабази "Айн–ель–Асад", розташованої в західній провінції Анбар. Об'єкт, який роками слугував стратегічним центром для сил міжнародної коаліції, відтепер перебуває під повним іракським управлінням. Про це пише УНН із посиланням на інформацію Reuters.

Деталі

Виведення військ відбулося в межах домовленостей, досягнутих між Багдадом і Вашингтоном у 2024 році. Згідно з планом, коаліційні сили поступово згортають свою присутність, трансформуючи військову допомогу в формат двосторонніх відносин у сфері безпеки.

Ірак скасував визнання "Хезболли" та хуситів терористами, назвавши це "помилкою"04.12.25, 21:40 • 4187 переглядiв

Начальник Генерального штабу армії Іраку генерал–лейтенант Абдул Амір Рашид Яралла особисто відвідав базу для нагляду за розгортанням іракських підрозділів, включаючи бригаду спецпризначення.

Американські сили повністю залишили авіабазу Айн–ель–Асад. Іракська армія взяла на себе повну відповідальність за безпеку об'єкта

– йдеться в офіційній заяві Міністерства оборони Іраку.

Попри офіційну передачу контролю, іракський полковник на умовах анонімності підтвердив, що на території бази тимчасово залишається невелика група солдатів США для вирішення логістичних питань.

Історичний контекст

Авіабаза "Айн–ель–Асад" є однією з найбільших в Іраку. Протягом багатьох років вона була ціллю для численних атак з боку збройних угруповань, що підтримуються Іраном, особливо після ліквідації американцями генерала Касема Сулеймані у 2020 році.

Повний вихід іноземних військ з Іраку очікується до кінця вересня 2026 року, проте американський контингент продовжить перебувати в Курдистані для підтримки операцій проти залишків терористичних угруповань. 

США виводять частину своїх військ з Катару: стала відома причина14.01.26, 17:20 • 8355 переглядiв

Степан Гафтко

