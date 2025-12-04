Ирак отменил признание "Хезболлы" и хуситов террористами, назвав это "ошибкой"

Правительство Ирака в четверг, спустя несколько недель после принятия решения, отозвало статус террористических организаций, который оно ввело в отношении ливанской группировки "Хезболла" и йеменских повстанцев-хуситов. Багдад назвал предыдущее признание "ошибкой, допущенной до рассмотрения". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Обе группы, являющиеся региональными союзниками Ирана и пользующиеся поддержкой среди значительной части шиитских ополчений в Ираке, изначально были включены в национальный приказ о замораживании активов от 17 ноября по обвинению в "участии в совершении террористического акта".

Политическое давление и отмена

Отмена решения произошла на фоне растущего давления со стороны политических группировок и вооруженных формирований Ирака, связанных с Ираном. Эти силы обвинили правительство в нападении на региональных союзников и риске конфронтации с Тегераном.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани распорядился провести расследование этой "ошибки".

Иракский политический аналитик Анвар аль-Мусави отметил, что Багдад пытается сбалансировать отношения между Вашингтоном, который давит на Ирак, требуя подавить местные ополчения, и Тегераном, чьи региональные союзники, включая "Хезболлу" и хуситов, популярны в Ираке как "движения сопротивления" против Израиля.

