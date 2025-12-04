$42.200.13
16:56 • 7400 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 17890 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 18602 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31896 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 19411 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 20044 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20243 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28601 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 47173 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36835 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Главная
публикации
Эксклюзивы
Ирак отменил признание "Хезболлы" и хуситов террористами, назвав это "ошибкой"

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Через несколько недель после того, как Ирак признал йеменских хуситов и "Хезболлу" террористами, власти отозвали такое решение, заявив об ошибке.

Правительство Ирака в четверг, спустя несколько недель после принятия решения, отозвало статус террористических организаций, который оно ввело в отношении ливанской группировки "Хезболла" и йеменских повстанцев-хуситов. Багдад назвал предыдущее признание "ошибкой, допущенной до рассмотрения". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Обе группы, являющиеся региональными союзниками Ирана и пользующиеся поддержкой среди значительной части шиитских ополчений в Ираке, изначально были включены в национальный приказ о замораживании активов от 17 ноября по обвинению в "участии в совершении террористического акта".

Политическое давление и отмена

Отмена решения произошла на фоне растущего давления со стороны политических группировок и вооруженных формирований Ирака, связанных с Ираном. Эти силы обвинили правительство в нападении на региональных союзников и риске конфронтации с Тегераном.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани распорядился провести расследование этой "ошибки".

Иракский политический аналитик Анвар аль-Мусави отметил, что Багдад пытается сбалансировать отношения между Вашингтоном, который давит на Ирак, требуя подавить местные ополчения, и Тегераном, чьи региональные союзники, включая "Хезболлу" и хуситов, популярны в Ираке как "движения сопротивления" против Израиля.

