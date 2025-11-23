В Израиле сообщили о гибели руководителя штаба "Хезболлы" под ударом в Бейруте – Reuters

$42.150.00
48.520.00
ukenru
17:09 • 2758 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
17:04 • 5528 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
17:00 • 4530 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
16:43 • 6192 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
14:50 • 10297 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
14:06 • 12179 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 13259 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 28198 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 43801 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 67178 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
94%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейцы будут давить на команду Трампа, чтобы смягчить предложение о передаче россии территорий Донбасса - Politico23 ноября, 07:50 • 9074 просмотра
Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: СМИ о мирном плане США23 ноября, 08:24 • 10752 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ23 ноября, 08:44 • 16685 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре23 ноября, 09:07 • 18982 просмотра
В Венесуэле находится российский контингент численностью более 120 военнослужащих, который возглавляет российский генерал - Буданов23 ноября, 10:28 • 4088 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 28195 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 98573 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 71488 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 76661 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 83340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Андрій Єрмак
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Европа
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 25930 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 35775 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 38277 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 98573 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 57182 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
FGM-148 Javelin
Фильм
Хранитель

В Израиле сообщили о гибели руководителя штаба "Хезболлы" под ударом в Бейруте – Reuters

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Израильские СМИ подтверждают, что во время ударов по Бейруту в воскресенье был ликвидирован начальник аппарата "Хезболлы".

В Израиле сообщили о гибели руководителя штаба "Хезболлы" под ударом в Бейруте – Reuters

По сообщениям израильских СМИ, начальник штаба "Хезболлы" Али Табатабаи погиб в воскресенье в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Информацию подтвердили несколько израильских изданий со ссылкой на официальные источники.

Этот удар стал частью продолжающихся израильских операций против группировки "Хезболла", которую Израиль считает угрозой на своих северных границах.

Напомним

В воскресенье, 23 ноября, Израиль впервые с лета нанес удар по столице Ливана, Бейруту, заявив, что его целью был начальник штаба "Хезболлы". 

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Reuters
Ливан