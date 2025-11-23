В Израиле сообщили о гибели руководителя штаба "Хезболлы" под ударом в Бейруте – Reuters
Киев • УНН
Израильские СМИ подтверждают, что во время ударов по Бейруту в воскресенье был ликвидирован начальник аппарата "Хезболлы".
По сообщениям израильских СМИ, начальник штаба "Хезболлы" Али Табатабаи погиб в воскресенье в результате израильского удара по южному пригороду Бейрута. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Информацию подтвердили несколько израильских изданий со ссылкой на официальные источники.
Этот удар стал частью продолжающихся израильских операций против группировки "Хезболла", которую Израиль считает угрозой на своих северных границах.
Напомним
В воскресенье, 23 ноября, Израиль впервые с лета нанес удар по столице Ливана, Бейруту, заявив, что его целью был начальник штаба "Хезболлы".