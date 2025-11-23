В Ізраїлі повідомили про загибель керівника штабу "Хезболли" під ударом у Бейруті – Reuters
Київ • УНН
Ізраїльські ЗМІ підтверджують, що під час ударів по Бейруту у неділю було ліквідовано начальника апарату "Хезболли".
Фото: Reuters
За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, начальник апарату "Хезболли" Алі Табтабаї загинув у неділю внаслідок ізраїльського удару по південному передмістю Бейрута. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Інформацію підтвердили кілька ізраїльських видань з посиланням на офіційні джерела.
Цей удар став частиною триваючих ізраїльських операцій проти угруповання "Хезболла", яке Ізраїль вважає загрозою на своїх північних кордонах.
Нагадаємо
У неділю, 23 листопада, Ізраїль вперше від літа завдав удару по столиці Лівану, Бейруту, заявивши, що його ціллю був начальник штабу "Хезболли".