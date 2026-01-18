Армія США посилює присутність на Близькому Сході важкою бронетехнікою

Армія Сполучених Штатів розпочала розгортання основних бойових танків M1 Abrams та бойових машин піхоти M2A3 Bradley у зоні відповідальності Центрального командування (CENTCOM). Перекидання важких сил на Близький Схід відбувається на тлі тривалої регіональної напруженості та необхідності захисту ключових об'єктів США. Про це повідомляє Defence Blog, пише УНН.

Деталі

Особливістю цієї операції стало використання стратегічної авіації для швидкого транспортування техніки. Військовослужбовці 3–ї ескадрильї 278–го бронекавалерійського полку Національної гвардії (оперативна група "Ріпер") здійснили перекидання бронетехніки за допомогою літаків C-17 Globemaster III.

США збільшать військовий бюджет до $1,5 трлн у 2027 році

Використання повітряного мосту дозволяє американським силам розгортати бойові потужності за лічені дні, не чекаючи тижнями на морські перевезення. Це демонструє здатність підрозділів швидко інтегрувати повітряну підтримку для оперативного реагування на загрози.

Завдання та бойове поєднання

Танки M1 Abrams та БМП M2A3 Bradley складають основу бронетанкових формувань США:

M1 Abrams забезпечує нищівну вогневу міць та найвищий рівень захисту на полі бою.

M2A3 Bradley призначений для транспортування піхоти та надання прямої вогневої підтримки за допомогою 25–мм гармати та ракет TOW.

Спільне розгортання цих платформ дозволяє проводити складні загальновійськові операції та значно підвищує безпеку особового складу в умовах високого ризику. Армія заявила, що техніка буде задіяна для стримування нападів на бази та посилення оборонних позицій у регіонах, де зберігається загроза обстрілів і атак безпілотників.

Іракська армія взяла під повний контроль авіабазу Айн–ель–Асад після виведення військ США