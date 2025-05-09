"Безпека вдома. Сила за кордоном": прем'єр Британії Стармер запровадив масштабні санкції проти "тіньового флоту" рф

Велика Британія оголосила про найбільший на сьогодні пакет санкцій проти російської економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр Крі Стармер у соцмережі "Х", передає УНН.

Як зазначала пресслужба британського уряду, нові санкції мають посилити тиск на російську економіку, яка зазнає труднощів через низькі ціни на нафту і високі витрати на війну з Україною.

Пакет санкцій буде спрямований на "тіньовий флот" росії, що перевозить російську нафту і несе небезпеку для судноплавства. Йдеться про 100 нафтових танкерів, які з початку 2024 року перевезли вантажі вартістю понад 24 мільярди доларів.

Безглузді дії цього флоту становлять серйозну та дорогу загрозу для критично важливої національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону, а також для довкілля

Велика Британія запровадить санкції проти 100 танкерів "тіньового флоту" росії

Загроза, яку росія становить для нашої національної безпеки, не може бути недооцінена. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все необхідне, щоб захистити працюючих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном