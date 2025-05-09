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"Безпека вдома. Сила за кордоном": прем'єр Британії Стармер запровадив масштабні санкції проти "тіньового флоту" рф

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Нові санкції спрямовані на 100 нафтових танкерів, що перевозять російську нафту, вартістю понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року. Це найбільший пакет санкцій на сьогодні.

"Безпека вдома. Сила за кордоном": прем'єр Британії Стармер запровадив масштабні санкції проти "тіньового флоту" рф

Велика Британія оголосила про найбільший на сьогодні пакет санкцій проти російської економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр Крі Стармер у соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначала пресслужба британського уряду, нові санкції мають посилити тиск на російську економіку, яка зазнає труднощів через низькі ціни на нафту і високі витрати на війну з Україною.

Пакет санкцій буде спрямований на "тіньовий флот" росії, що перевозить російську нафту і несе небезпеку для судноплавства. Йдеться про 100 нафтових танкерів, які з початку 2024 року перевезли вантажі вартістю понад 24 мільярди доларів.

Безглузді дії цього флоту становлять серйозну та дорогу загрозу для критично важливої національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону, а також для довкілля

– заявили у британському уряді.

Велика Британія запровадить санкції проти 100 танкерів "тіньового флоту" росії09.05.25, 04:29 • 4118 переглядiв

Загроза, яку росія становить для нашої національної безпеки, не може бути недооцінена. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все необхідне, щоб захистити працюючих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном

– написав Кір Стармер.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що 17-й пакет санкцій проти росії буде готовий до ухвалення на наступній Раді ЄС із закордонних справ. Єврокомісія вже відправила проєкт до столиць Європи.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що Естонія продовжить співпрацювати з країнами Балтійського і Північного морів. Це забезпечить захист навколишнього середовища, безпеку морської та підводної інфраструктури.

Євген Устименко

Євген Устименко

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