"Безпека вдома. Сила за кордоном": прем'єр Британії Стармер запровадив масштабні санкції проти "тіньового флоту" рф
Київ • УНН
Нові санкції спрямовані на 100 нафтових танкерів, що перевозять російську нафту, вартістю понад 24 мільярди доларів з початку 2024 року. Це найбільший пакет санкцій на сьогодні.
Велика Британія оголосила про найбільший на сьогодні пакет санкцій проти російської економіки. Про це повідомив прем'єр-міністр Крі Стармер у соцмережі "Х", передає УНН.
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Як зазначала пресслужба британського уряду, нові санкції мають посилити тиск на російську економіку, яка зазнає труднощів через низькі ціни на нафту і високі витрати на війну з Україною.
Пакет санкцій буде спрямований на "тіньовий флот" росії, що перевозить російську нафту і несе небезпеку для судноплавства. Йдеться про 100 нафтових танкерів, які з початку 2024 року перевезли вантажі вартістю понад 24 мільярди доларів.
Безглузді дії цього флоту становлять серйозну та дорогу загрозу для критично важливої національної інфраструктури Великої Британії та євроатлантичного регіону, а також для довкілля
Велика Британія запровадить санкції проти 100 танкерів "тіньового флоту" росії09.05.25, 04:29 • 4118 переглядiв
Загроза, яку росія становить для нашої національної безпеки, не може бути недооцінена. Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій на сьогодні. Я завжди робитиму все необхідне, щоб захистити працюючих людей. Безпека вдома. Сила за кордоном
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Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що 17-й пакет санкцій проти росії буде готовий до ухвалення на наступній Раді ЄС із закордонних справ. Єврокомісія вже відправила проєкт до столиць Європи.
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