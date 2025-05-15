російська делегація налаштована на "серйозні переговори" в Стамбулі - росЗМІ
Київ • УНН
російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною. захарова заявила про налаштованість на серйозну роботу. Зеленський вирішить щодо переговорів після зустрічі з Ердоганом.
російська делегація, яка прибула до столиці Туреччини Стамбула для зустрічі з українською стороною, налаштована на серйозні переговори. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
російська делегація прибула до Стамбула. Офіційний представник мзс рф марія захарова заявила, що росіяни нібито "налаштована на серйозні переговори" і "готова до серйозної роботи".
Доповнення
Згідно з інформацією Інституту вивчення війни (ISW), офіційні особи рф продовжують повторювати нещодавній заклик російського диктатора володимира путіна базувати майбутні переговори з Україною на умовах "стамбульських протоколів" початку 2022 року.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію росЗМІ про час "початку перемовин в Туреччині".
"росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований", - написав Коваленко.
Президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні.
"Президент розпочне свій візит з Ердоганом в Анкарі, і лише тоді президент вирішить щодо наступних кроків", - як пишуть західні ЗМІ, сказав чиновник AFP після того, як російські державні ЗМІ повідомили, що делегація москви приземлилася в Стамбулі для запланованих переговорів.