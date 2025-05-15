російська делегація налаштована на "серйозні переговори" в Стамбулі - росЗМІ

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленський прибув до Анкари
09:17 • 1604 перегляди

Зеленський прибув до Анкари

06:00 • 21008 перегляди

Рютте: є "обережний оптимізм" на тлі потенційних переговорів України та рф, але все залежить від москви

14 травня, 18:32 • 102106 перегляди

Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

14 травня, 14:42 • 107526 перегляди

Віткофф і Рубіо прибудуть до Стамбула для участі в переговорах щодо України 16 травня - ЗМІ

14 травня, 13:55 • 201684 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

Ексклюзив
14 травня, 13:50 • 95223 перегляди

“Хоче розширити повноваження до небес”: Янченко пояснила, чому голова АРМА Дума чинить спротив реформі

14 травня, 13:18 • 66243 перегляди

Рада Європи дала старт створенню Спеціального трибуналу щодо агресії рф проти України

14 травня, 12:09 • 163301 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

Ексклюзив
14 травня, 07:33 • 58823 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
14 травня, 07:17 • 74373 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
6.7м/с
53%
742мм
Популярнi новини

ЗСУ показали ефектне знищення Т-72 та двох бронемашин рф на Покровському напрямку

15 травня, 02:04 • 40870 перегляди

ISW: рф вимагає відмови НАТО від політики відкритих дверей для України і встановлення проксі-уряду в Києві

15 травня, 02:38 • 89232 перегляди

В Чорному та Азовському морях кораблі рф відсутні, але є загроза в Середземному - ВМС

03:36 • 38691 перегляди

Вибухи пролунали у низці обласних центрів України 15 травня

04:23 • 92751 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 52044 перегляди
Публікації

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 96536 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф

14 травня, 16:00 • 162899 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися

14 травня, 13:55 • 201691 перегляди

Перемовини у Туреччині: що відомо про можливу зустріч Зеленського і путіна

14 травня, 12:09 • 163309 перегляди

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

14 травня, 09:23 • 180410 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Біньямін Нетаньяху

Фрідріх Мерц

Руслан Стефанчук

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Польща

Ізраїль

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрінгстін назвав адміністрацію Трампа "корумпованою, некомпетентною і зрадницькою"

07:51 • 13214 перегляди

Netflix анонсував випуск нового сезону і показав тизер "Бріджертонів"

05:19 • 52317 перегляди

Кім Кардаш’ян зявилась на судовому засіданні у Парижі у діамантах на мільйони доларів

14 травня, 14:08 • 52270 перегляди

Євробачення 2025: хто потрапить в ТОП-5 - прогнози букмекерів

14 травня, 11:12 • 73999 перегляди

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

14 травня, 09:18 • 83929 перегляди
Актуальне

FAB-250

Нафта марки Brent

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Grand Theft Auto

російська делегація налаштована на "серйозні переговори" в Стамбулі - росЗМІ

Київ • УНН

 • 780 перегляди

російська делегація прибула до Стамбула для переговорів з Україною. захарова заявила про налаштованість на серйозну роботу. Зеленський вирішить щодо переговорів після зустрічі з Ердоганом.

російська делегація налаштована на "серйозні переговори" в Стамбулі - росЗМІ

російська делегація, яка прибула до столиці Туреччини Стамбула для зустрічі з українською стороною, налаштована на серйозні переговори. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

російська делегація прибула до Стамбула. Офіційний представник мзс рф марія захарова заявила, що росіяни нібито "налаштована на серйозні переговори" і "готова до серйозної роботи".

Доповнення

Згідно з інформацією Інституту вивчення війни (ISW), офіційні особи рф продовжують повторювати нещодавній заклик російського диктатора володимира путіна базувати майбутні переговори з Україною на умовах "стамбульських протоколів" початку 2022 року.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію росЗМІ про час "початку перемовин в Туреччині".

"росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований", - написав Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні.

"Президент розпочне свій візит з Ердоганом в Анкарі, і лише тоді президент вирішить щодо наступних кроків", - як пишуть західні ЗМІ, сказав чиновник AFP після того, як російські державні ЗМІ повідомили, що делегація москви приземлилася в Стамбулі для запланованих переговорів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Стамбул
Реджеп Таїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Brent
$63.64
Bitcoin
$102,237.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.21
Золото
$3,165.50
Ethereum
$2,566.22