російська делегація налаштована на "серйозні переговори" в Стамбулі - росЗМІ

російська делегація, яка прибула до столиці Туреччини Стамбула для зустрічі з українською стороною, налаштована на серйозні переговори. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

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російська делегація прибула до Стамбула. Офіційний представник мзс рф марія захарова заявила, що росіяни нібито "налаштована на серйозні переговори" і "готова до серйозної роботи".

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Згідно з інформацією Інституту вивчення війни (ISW), офіційні особи рф продовжують повторювати нещодавній заклик російського диктатора володимира путіна базувати майбутні переговори з Україною на умовах "стамбульських протоколів" початку 2022 року.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко спростував інформацію росЗМІ про час "початку перемовин в Туреччині".

"росіяни закидають у медіа брехню про "початок перемовин в Туреччині" о 10 ранку по москві. Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований", - написав Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський ухвалить рішення про переговори з росією у Стамбулі після зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом сьогодні.

"Президент розпочне свій візит з Ердоганом в Анкарі, і лише тоді президент вирішить щодо наступних кроків", - як пишуть західні ЗМІ, сказав чиновник AFP після того, як російські державні ЗМІ повідомили, що делегація москви приземлилася в Стамбулі для запланованих переговорів.