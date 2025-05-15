кремль відстоюватиме умови "стамбульських протоколів" під час переговорів з Україною - ISW

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти 14 травня, 16:34 • 42324 перегляди

Перемовини у Стамбулі: головні заяви та події напередодні зустрічі України та рф 14 травня, 16:00 • 87933 перегляди

Другий півфінал Євробачення-2025: хто виступить і де дивитися 14 травня, 13:55 • 96782 перегляди

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