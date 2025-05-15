кремль відстоюватиме умови "стамбульських протоколів" під час переговорів з Україною - ISW
Київ • УНН
На думку аналітиків, російські офіційні особи продовжують вимагати повної капітуляції України, намагаючись забезпечити стратегічні цілі росії шляхом затягування переговорів.
Офіційні особи рф продовжують повторювати нещодавній заклик російського диктатора володимира путіна базувати майбутні переговори з Україною на умовах "стамбульських протоколів" початку 2022 року. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
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Аналітики зазначають, що ці вимоги росії передбачають повну капітуляцію України. Вони нагадують про заяву посла росії з особливих доручень родіона Мірошника, згдіно з якою проєкт "стамбульських протоколів" може бути основою для угоди про припинення війни росії в Україні.
Мірошник повторює заклик путіна від 11 травня "відновити" прямі переговори в Стамбулі у 2022 році у відповідь на спільну пропозицію США, України та Європи від 10 травня щодо мінімального 30-денного загального припинення вогню
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Там нагадують, що проєктами "стамбульських протоколів" Україні заборонялося "приймати іноземних військових, інструкторів та системи озброєння". При цьому росія вимагала від держав-гарантів "розірвати міжнародні договори та угоди, несумісні з постійним нейтралітетом" України, у тому числі угоди про військову допомогу.
"путін, мірошник та інші російські офіційні особи продовжують вимагати повної капітуляції України, намагаючись забезпечити стратегічні цілі росії шляхом затягування переговорів, продовжуючи досягати успіхів на полі бою", - резюмують аналітики.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.
У свою чергу президент США Дональд Трамп також вирішив не їхати до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Водночас держсеркетар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини.
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