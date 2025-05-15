кремль будет отстаивать условия "стамбульских протоколов" во время переговоров с Украиной - ISW
Киев • УНН
По мнению аналитиков, российские официальные лица продолжают требовать полной капитуляции Украины, пытаясь обеспечить стратегические цели россии путем затягивания переговоров.
Официальные лица рф продолжают повторять недавний призыв российского диктатора владимира путина базировать будущие переговоры с Украиной на условиях "стамбульских протоколов" начала 2022 года. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Детали
Аналитики отмечают, что эти требования россии предусматривают полную капитуляцию Украины. Они напоминают о заявлении посла россии по особым поручениям родиона Мирошника, согласно которому проект "стамбульских протоколов" может быть основой для соглашения о прекращении войны россии в Украине.
Мирошник повторяет призыв путина от 11 мая "возобновить" прямые переговоры в Стамбуле в 2022 году в ответ на совместное предложение США, Украины и Европы от 10 мая о минимальном 30-дневном общем прекращении огня
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Там напоминают, что проектами "стамбульских протоколов" Украине запрещалось "принимать иностранных военных, инструкторов и системы вооружения". При этом россия требовала от государств-гарантов "расторгнуть международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом" Украины, в том числе соглашения о военной помощи.
"путин, мирошник и другие российские официальные лица продолжают требовать полной капитуляции Украины, пытаясь обеспечить стратегические цели россии путем затягивания переговоров, продолжая добиваться успехов на поле боя", - резюмируют аналитики.
Напомним
российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.
В свою очередь президент США Дональд Трамп также решил не ехать в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. В то же время госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию.
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