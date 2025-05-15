кремль будет отстаивать условия "стамбульских протоколов" во время переговоров с Украиной - ISW

Официальные лица рф продолжают повторять недавний призыв российского диктатора владимира путина базировать будущие переговоры с Украиной на условиях "стамбульских протоколов" начала 2022 года. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики отмечают, что эти требования россии предусматривают полную капитуляцию Украины. Они напоминают о заявлении посла россии по особым поручениям родиона Мирошника, согласно которому проект "стамбульских протоколов" может быть основой для соглашения о прекращении войны россии в Украине.

Мирошник повторяет призыв путина от 11 мая "возобновить" прямые переговоры в Стамбуле в 2022 году в ответ на совместное предложение США, Украины и Европы от 10 мая о минимальном 30-дневном общем прекращении огня - указывают в ISW.

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Там напоминают, что проектами "стамбульских протоколов" Украине запрещалось "принимать иностранных военных, инструкторов и системы вооружения". При этом россия требовала от государств-гарантов "расторгнуть международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом" Украины, в том числе соглашения о военной помощи.

"путин, мирошник и другие российские официальные лица продолжают требовать полной капитуляции Украины, пытаясь обеспечить стратегические цели россии путем затягивания переговоров, продолжая добиваться успехов на поле боя", - резюмируют аналитики.

Напомним

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также решил не ехать в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. В то же время госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

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