Президент Бразилии заявил путину, что намерен всячески способствовать успеху прямых переговоров рф и Украины
Киев • УНН
Лула да Силва заверил, что будет способствовать успеху переговоров между россией и Украиной 15 мая. путин поблагодарил Бразилию и Китай за их вклад в урегулирование конфликта.
российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии. Лула да Силва заявил, что намерен всячески содействовать успеху прямых переговоров россии и Украины 15 мая в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на сообщение кремля.
Детали
Как сообщили в кремле, телефонный разговор состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в москве на пути из Китая.
Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента россии о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всячески способствовать их успеху
В свою очередь путин выразил благодарность руководству Бразилии и Китая "за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта".
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Напомним
Как сообщает СМИ, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в пятницу в Стамбул для российско-украинских переговоров.
По данным Reuters, Виткофф сообщил журналистам в Дохе, что пока неясно, примет ли президент россии владимир путин участие в запланированных переговорах.
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