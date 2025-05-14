Президент Бразилии заявил путину, что намерен всячески способствовать успеху прямых переговоров рф и Украины

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии. Лула да Силва заявил, что намерен всячески содействовать успеху прямых переговоров россии и Украины 15 мая в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на сообщение кремля.

Как сообщили в кремле, телефонный разговор состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в москве на пути из Китая.

Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента россии о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всячески способствовать их успеху