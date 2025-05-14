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Президент Бразилии заявил путину, что намерен всячески способствовать успеху прямых переговоров рф и Украины

Киев • УНН

 • 1438 просмотра

Лула да Силва заверил, что будет способствовать успеху переговоров между россией и Украиной 15 мая. путин поблагодарил Бразилию и Китай за их вклад в урегулирование конфликта.

Президент Бразилии заявил путину, что намерен всячески способствовать успеху прямых переговоров рф и Украины

российский диктатор владимир путин провел телефонный разговор с президентом Бразилии. Лула да Силва заявил, что намерен всячески содействовать успеху прямых переговоров россии и Украины 15 мая в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на сообщение кремля.

Детали

Как сообщили в кремле, телефонный разговор состоялся во время технической остановки бразильского спецрейса в москве на пути из Китая.

Луис Инасио Лула да Силва поделился впечатлениями по итогам своего завершившегося визита в КНР, обратив особое внимание на принятое в Пекине двустороннее Совместное заявление в поддержку инициативы президента россии о возобновлении 15 мая в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров. Президент Бразилии намерен со своей стороны всячески способствовать их успеху 

- говорится в сообщении.

В свою очередь путин выразил благодарность руководству Бразилии и Китая "за искреннее стремление внести конструктивный вклад в поиск путей урегулирования конфликта".

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Напомним

Как сообщает СМИ, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что он и госсекретарь Марко Рубио отправятся в пятницу в Стамбул для российско-украинских переговоров.

По данным Reuters, Виткофф сообщил журналистам в Дохе, что пока неясно, примет ли президент россии владимир путин участие в запланированных переговорах.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марко Рубио
Пекин
Бразилия
Дональд Трамп
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