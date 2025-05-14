Президент Бразилії заявив путіну, що має намір всіляко сприяти успіху прямих переговорів рф та України

російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову з президентом Бразилії. Лула да Сілва заявив, що має намір всіляко сприяти успіху прямих переговорів росії та України 15 травня у Стамбулі, передає УНН із посиланням на повідомлення кремля.

Як повідомили у кремлі, телефонна розмова відбулася під час технічної зупинки бразильського спецрейсу в москві на шляху з Китаю.

Луїс Інасіо Лула да Сілва поділився враженнями за підсумками свого візиту, що завершився, в КНР, звернувши особливу увагу на прийняту в Пекіні двосторонню Спільну заяву на підтримку ініціативи президента росії про відновлення 15 травня в Стамбулі прямих російсько-українських переговорів. Президент Бразилії має намір зі свого боку всіляко сприяти їхньому успіху