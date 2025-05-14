Президент Бразилії заявив путіну, що має намір всіляко сприяти успіху прямих переговорів рф та України
Київ • УНН
Лула да Сілва запевнив, що сприятиме успіху переговорів між росією та Україною 15 травня. Путін подякував Бразилії та Китаю за їхній внесок у врегулювання конфлікту.
російський диктатор володимир путін провів телефонну розмову з президентом Бразилії. Лула да Сілва заявив, що має намір всіляко сприяти успіху прямих переговорів росії та України 15 травня у Стамбулі, передає УНН із посиланням на повідомлення кремля.
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Як повідомили у кремлі, телефонна розмова відбулася під час технічної зупинки бразильського спецрейсу в москві на шляху з Китаю.
Луїс Інасіо Лула да Сілва поділився враженнями за підсумками свого візиту, що завершився, в КНР, звернувши особливу увагу на прийняту в Пекіні двосторонню Спільну заяву на підтримку ініціативи президента росії про відновлення 15 травня в Стамбулі прямих російсько-українських переговорів. Президент Бразилії має намір зі свого боку всіляко сприяти їхньому успіху
У свою чергу путін висловив вдячність керівництву Бразилії та Китаю "за щире прагнення зробити конструктивний внесок у пошук шляхів урегулювання конфлікту".
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Як повідомляє ЗМІ, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що він і держсекретар Марко Рубіо відправляться в п'ятницю до Стамбула для російсько-українських переговорів.
За даними Reuters, Віткофф повідомив журналістам у Досі, що поки неясно, чи прийме президент росії володимир путін участь у запланованих переговорах.
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