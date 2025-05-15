российская делегация настроена на "серьезные переговоры" в Стамбуле - росСМИ
Киев • УНН
российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. захарова заявила о настроенности на серьезную работу. Зеленский решит по поводу переговоров после встречи с Эрдоганом.
российская делегация, прибывшая в столицу Турции Стамбул для встречи с украинской стороной, настроена на серьезные переговоры. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
российская делегация прибыла в Стамбул. Официальный представитель МИД рф мария захарова заявила, что россияне якобы "настроены на серьезные переговоры" и "готовы к серьезной работе".
Дополнение
Согласно информации Института изучения войны (ISW), официальные лица рф продолжают повторять недавний призыв российского диктатора владимира путина базировать будущие переговоры с Украиной на условиях "стамбульских протоколов" начала 2022 года.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию росСМИ о времени "начала переговоров в Турции".
"россияне закидывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано", - написал Коваленко.
Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня.
"Президент начнет свой визит с Эрдоганом в Анкаре, и только тогда президент решит относительно следующих шагов", - как пишут западные СМИ, сказал чиновник AFP после того, как российские государственные СМИ сообщили, что делегация москвы приземлилась в Стамбуле для запланированных переговоров.