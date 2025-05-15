российская делегация настроена на "серьезные переговоры" в Стамбуле - росСМИ

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский прибыл в Анкару
09:17 • 1234 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

06:00 • 20550 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 101728 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 107155 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 201022 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 95061 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 66131 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 162951 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 58814 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 74367 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
6.7м/с
53%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 40133 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 87675 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

03:36 • 37897 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

04:23 • 91932 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 50945 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 96179 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 162519 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 201001 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 162939 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 180087 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 13050 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 51836 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 52162 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 73894 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 83829 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

российская делегация настроена на "серьезные переговоры" в Стамбуле - росСМИ

Киев • УНН

 • 744 просмотра

российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с Украиной. захарова заявила о настроенности на серьезную работу. Зеленский решит по поводу переговоров после встречи с Эрдоганом.

российская делегация настроена на "серьезные переговоры" в Стамбуле - росСМИ

российская делегация, прибывшая в столицу Турции Стамбул для встречи с украинской стороной, настроена на серьезные переговоры. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

российская делегация прибыла в Стамбул. Официальный представитель МИД рф мария захарова заявила, что россияне якобы "настроены на серьезные переговоры" и "готовы к серьезной работе".

Дополнение

Согласно информации Института изучения войны (ISW), официальные лица рф продолжают повторять недавний призыв российского диктатора владимира путина базировать будущие переговоры с Украиной на условиях "стамбульских протоколов" начала 2022 года.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию росСМИ о времени "начала переговоров в Турции".

"россияне закидывают в медиа ложь о "начале переговоров в Турции" в 10 утра по москве. Это не соответствует действительности. Такое время не было запланировано", - написал Коваленко.

Президент Украины Владимир Зеленский примет решение о переговорах с россией в Стамбуле после встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сегодня.

"Президент начнет свой визит с Эрдоганом в Анкаре, и только тогда президент решит относительно следующих шагов", - как пишут западные СМИ, сказал чиновник AFP после того, как российские государственные СМИ сообщили, что делегация москвы приземлилась в Стамбуле для запланированных переговоров.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Войнаполитика
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Brent
$63.64
Bitcoin
$102,237.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$35.21
Золото
$3,165.50
Ethereum
$2,566.22