Зеленский: уровень делегации рф похож на бутафорский, подумаем, какие будут шаги после разговора с Эрдоганом

Украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф, какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Хочу поблагодарить президента Эрдогана за организацию встречи, за возможность прямых переговоров. Что касается нашего уровня, делегация у нас на самом высоком уровне - МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех разведок, для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому, справедливому миру - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что начнет сегодня со встречи с президентом Турции.

"Что касается высокого уровня встречи, мы начнем встречу с президентом Эрдоганом, со всей широкой делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они, думаю также будут в Турции на высоком уровне, посмотрим. Но уровень россиян пока что мне официально не известен, но из того, что мы видим, он больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги после разговора с Эрдоганом. Думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, важных решений", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона должна понимать, какой уровень российской делегации, какой у них мандат и способны ли они хоть что-то сами принимать.

"Потому что всем известно, кто в россии принимает решения", - добавил Зеленский.

Дополнение

российская делегация прибыла в столицу Турции Стамбул для встречи с украинской стороной.

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Bloomberg отмечало, что перспективы достижения прорыва в мирных переговорах между Украиной и рф стали еще менее определенными, из-за того, что президент россии владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня и сам будет отсутствовать.