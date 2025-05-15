Зеленский: уровень делегации рф похож на бутафорский, подумаем, какие будут шаги после разговора с Эрдоганом

$41.540.04
46.590.50
ukenru
Зеленский прибыл в Анкару
09:17 • 8884 просмотра

Зеленский прибыл в Анкару

06:00 • 31656 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 110775 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 116137 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 217037 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Эксклюзив
14 мая, 13:50 • 99210 просмотра

“Хочет расширить полномочия до небес”: Янченко объяснила, почему глава АРМА Дума сопротивляется реформе

14 мая, 13:18 • 68986 просмотра

Совет Европы дал старт созданию Специального трибунала по агрессии рф против Украины

14 мая, 12:09 • 171851 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
14 мая, 07:33 • 59151 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
14 мая, 07:17 • 74467 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
6м/с
51%
742мм
Популярные новости

ВСУ показали эффектное уничтожение Т-72 и двух бронемашин рф на Покровском направлении

15 мая, 02:04 • 48720 просмотра

ISW: рф требует отказа НАТО от политики открытых дверей для Украины и установления прокси-правительства в Киеве

15 мая, 02:38 • 105714 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют, но есть угроза в Средиземном - ВМС

15 мая, 03:36 • 46919 просмотра

Взрывы прогремели в ряде областных центров Украины 15 мая

15 мая, 04:23 • 101275 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 63784 просмотра
публикации

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 104985 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 171579 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 217037 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

14 мая, 12:09 • 171851 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

14 мая, 09:23 • 188183 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

07:51 • 17088 просмотра

Netflix анонсировал выпуск нового сезона и показал тизер "Бриджертонов"

05:19 • 64102 просмотра

Ким Кардашьян появилась на судебном заседании в Париже в бриллиантах на миллионы долларов

14 мая, 14:08 • 55251 просмотра

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

14 мая, 11:12 • 76734 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

14 мая, 09:18 • 86507 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Зеленский: уровень делегации рф похож на бутафорский, подумаем, какие будут шаги после разговора с Эрдоганом

Киев • УНН

 • 1262 просмотра

Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским. Украина обдумает дальнейшие шаги после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

Зеленский: уровень делегации рф похож на бутафорский, подумаем, какие будут шаги после разговора с Эрдоганом

Украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф, какие будут шаги, после разговора с президентом Турции  Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Хочу поблагодарить президента Эрдогана за организацию встречи,  за возможность прямых переговоров. Что касается нашего уровня, делегация у нас на самом высоком уровне - МИД, мой офис, военные, наши разведки, представители всех разведок, для того, чтобы принимать любые решения, которые могут привести к ожидаемому, справедливому миру

- сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что начнет сегодня со встречи с президентом Турции.

"Что касается высокого уровня встречи, мы начнем встречу с президентом Эрдоганом, со всей широкой делегацией Турции. Мы в контакте с американской стороной, они,  думаю также будут в Турции на высоком уровне, посмотрим. Но уровень россиян пока что мне официально не известен, но из того, что мы видим, он больше похож на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать, какие будут наши шаги после разговора с Эрдоганом. Думаю, у нас будет несколько часов для важного разговора, важных решений", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона должна понимать, какой уровень российской делегации, какой у них мандат и способны ли они хоть что-то сами принимать.

"Потому что всем известно, кто в россии принимает решения", - добавил Зеленский.

Дополнение

российская делегация прибыла в столицу Турции Стамбул для встречи с украинской стороной.

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Вместо него делегацию возглавит помощник владимир мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел рф михаил галузин и заместитель министра обороны рф александр фомин.

Bloomberg отмечало, что перспективы достижения прорыва в мирных переговорах между Украиной и рф стали еще менее определенными, из-за того, что президент россии владимир путин отправил в Турцию делегацию более низкого уровня и сам будет отсутствовать.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Brent
$63.53
Bitcoin
$101,849.60
S&P 500
$5,892.31
Tesla
$348.33
Газ TTF
$34.67
Золото
$3,167.79
Ethereum
$2,541.05