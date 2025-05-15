Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

Обращаясь к американским войскам в Катаре, президент Дональд Трамп заявил, что его приоритетом является прекращение войн, но он не будет колебаться "применить американскую силу, если это потребуется".

Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Детали

Трамп посетил авиабазу Аль-Удейд, где размещены 10 000 американских военнослужащих и которая играет решающую роль во внешней политике США, во время своего первого крупного международного президентского визита за второй срок.

Мой приоритет — прекратить конфликты, а не начинать их, но я никогда не буду колебаться применить американскую силу, если это будет необходимо, чтобы защитить Соединенные Штаты Америки или наших партнеров, и это один из наших замечательных партнеров именно здесь - заявил Трамп.

США и Гренландия

4 мая Дональд Трамп заявлял, что допускает применение военной силы для установления контроля над Гренландией. В то же время такую перспективу в отношении Канады он считает "очень маловероятной".

Перед этим он говорил, что аннексия Гренландии неизбежна, возможно, без военной силы. Он добавил, что страна важна для международной безопасности.

Мирные инициативы Трампа

США предложили помощь в переговорах между Индией и Пакистаном. Впоследствии Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после переговоров при посредничестве США.

Однако премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что военные действия Индии против Пакистана были лишь "приостановлены" после эскалации боевых действий на прошлой неделе.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявлял, что Трамп стремится к завершению войны в Украине и готов поддержать любой механизм, который будет способствовать установлению прочного и длительного мира.

Трамп заявил в четверг, что все еще может поехать в Стамбул, если будет прогресс по переговорам о прекращении огня между россией и Украиной.

Тем временем Президент Украины Зеленский прибыл в Анкару. Украинская делегация также в Турции.

Зеленский заявлял, что украинская сторона подумает, что будет делать с переговорами с делегацией рф, какие будут шаги, после разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.