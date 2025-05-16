Иран получил четкое предложение от США по достижению ядерной сделки: Трамп призывает Тегеран ускориться

Дональд Трамп в пятницу, 16 мая, призвал Иран "двигаться" в ядерном вопросе. Президент США подчеркнул, что "случится что-то плохое", если не действовать достаточно быстро в достижении соглашения.

Передает УНН со ссылкой на EFE и AFP.

Дональд Трамп заявил 16 мая, что Тегеран и Вашингтон приближаются к достижению ядерного соглашения, но если стороны "не будут действовать быстро, случится что-то плохое".

Да, у них есть предложение. И самое главное, они знают, что должны действовать быстро. Потому что .. Что-то плохое случится – сказал он журналистам в самолете Air Force One.

Президент США сделал это заявление перед отъездом из Абу-Даби, после завершения своего четырехдневного тура по Ближнему Востоку.

Напомним

УНН передавал, что Иран готов подписать ядерное соглашение, если США отменят экономические санкции. Тегеран обещает не производить ядерное оружие, обогащать уран только для гражданских нужд и допустить инспекторов.

Президент Трамп заявил, что его приоритетом является прекращение войн, но он не будет колебаться применить американскую силу, если это потребуется.

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