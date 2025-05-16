В россии заявили, что контакты путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте Украины
Киев • УНН
дмитрий песков заявил, что контакты путина и Трампа чрезвычайно важны для урегулирования в Украине. Встреча должна быть подготовлена и результативной, чтобы обсудить двусторонние отношения.
Пресс-секретарь Кремля дмитрий песков заявил, что контакты российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте Украины, а будущая встреча должна быть подготовлена, и она должна быть результативной. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.
Детали
Безусловно, контакты президента путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны. Это значение трудно переоценить. Встреча должна быть подготовлена, и она должна быть результативной
Он также заявил, что двусторонние отношения, международные проблемы и тема Украины должны стать темами обсуждения на будущей личной встрече Трампа и путина.
Также он рассказал, что российская переговорная команда в Стамбуле находится на постоянной связи с путиным.
Президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады
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Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращается в США после турне по странам Персидского залива, а встреча с российским диктатором владимиром путиным состоится, "как только мы сможем это организовать".