Пресс-секретарь Кремля дмитрий песков заявил, что контакты российского диктатора владимира путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте Украины, а будущая встреча должна быть подготовлена, и она должна быть результативной. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

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Безусловно, контакты президента путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны. Это значение трудно переоценить. Встреча должна быть подготовлена, и она должна быть результативной - заявил песков.

Он также заявил, что двусторонние отношения, международные проблемы и тема Украины должны стать темами обсуждения на будущей личной встрече Трампа и путина.

Также он рассказал, что российская переговорная команда в Стамбуле находится на постоянной связи с путиным.

Президент получает всю информацию в режиме онлайн, идут постоянные доклады - отметил песков.

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в Стамбуле - росСМИ

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращается в США после турне по странам Персидского залива, а встреча с российским диктатором владимиром путиным состоится, "как только мы сможем это организовать".