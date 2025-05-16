В росії заявили, що контакти путіна і Трампа надзвичайно важливі в контексті України
Київ • УНН
дмитро пєсков заявив, що контакти путіна і Трампа надзвичайно важливі для врегулювання в Україні. Зустріч має бути підготовлена та результативною, щоб обговорити двосторонні відносини.
Речник кремля дмитро пєсков заявив, що контакти російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа надзвичайно важливі в контексті України, а майбутня зустріч має бути підготовлена, і вона має бути результативною. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.
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Безумовно, контакти президента путіна і Трампа надзвичайно важливі в контексті українського врегулювання. З із цією тезою, звичайно ж, ми згодні. Це значення важко переоцінити. Зустріч має бути підготовлена, і вона має бути результативною
Він також заявив, що двосторонні відносини, міжнародні проблеми і тема України мають стати темами обговорення на майбутній особистій зустрічі Трампа та путіна.
Також він розповів, що російська переговорна команда у Стамбулі перебуває на постійному зв'язку з путіним.
Президент одержує всю інформацію в режимі онлайн, ідуть постійні доповіді
Російська делегація прибула на переговори з Україною в Стамбулі - росЗМІ16.05.25, 12:46 • 1718 переглядiв
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що повертається до США після турне країнами Перської затоки, а зустріч з російським диктатором володимиром путіним відбудеться, "щойно ми зможемо це організувати".