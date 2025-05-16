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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
10:57 • 5634 перегляди

У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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В росії заявили, що контакти путіна і Трампа надзвичайно важливі в контексті України

Київ • УНН

 • 1644 перегляди

дмитро пєсков заявив, що контакти путіна і Трампа надзвичайно важливі для врегулювання в Україні. Зустріч має бути підготовлена та результативною, щоб обговорити двосторонні відносини.

В росії заявили, що контакти путіна і Трампа надзвичайно важливі в контексті України

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що контакти російського диктатора володимира путіна та президента США Дональда Трампа надзвичайно важливі в контексті України, а майбутня зустріч має бути підготовлена, і вона має бути результативною. Про це повідомляють російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Безумовно, контакти президента путіна і Трампа надзвичайно важливі в контексті українського врегулювання. З із цією тезою, звичайно ж, ми згодні. Це значення важко переоцінити. Зустріч має бути підготовлена, і вона має бути результативною

- заявив пєсков.

Він також заявив, що двосторонні відносини, міжнародні проблеми і тема України мають стати темами обговорення на майбутній особистій зустрічі Трампа та путіна.

Також він розповів, що російська переговорна команда у Стамбулі перебуває на постійному зв'язку з путіним.

Президент одержує всю інформацію в режимі онлайн, ідуть постійні доповіді

- зазначив пєсков.

Російська делегація прибула на переговори з Україною в Стамбулі - росЗМІ16.05.25, 12:46 • 1718 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що повертається до США після турне країнами Перської затоки, а зустріч з російським диктатором володимиром путіним відбудеться, "щойно ми зможемо це організувати".

Павло Башинський

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